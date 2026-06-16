Deschamps felicita a Mbappé, "siempre decisivo en los campeonatos", tras su récord

East Rutherford (EE.UU.), 16 jun (EFE).- El seleccionador francés, Didier Deschamps, destacó este martes que Kylian Mbappé es un jugador "siempre decisivo en los campeonatos" y celebró que se convirtiera hoy en el máximo goleador de la historia de Francia tras anotar hoy un doblete en el partido del grupo I contra Senegal.

"Es el mejor goleador de la historia, y aun así hay gente que le criticará. Es excepcional, y siempre lo he dicho. Él tiene la capacidad de darle la vuelta a un partido, de darle la victoria a su equipo", elogió el entrenador.

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Agregó que, además de batir el récord "hace muchísimo por toda la plantilla como capitán".

Mbappé suma ahora 58 goles con Francia en 99 partidos, superando a Olivier Giroud, que marcó un total de 57 en los 137 partidos que disputó con Les Blues.

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"No, No es egoísta, es simplemente excepcional. Es un jugador siempre decisivo en los campeonatos", afirmó.

Francia se impuso este martes a Senegal por 3-1 en el grupo I tras una buena segunda parte de los galos, en la que la dupla Olise-Mbappé desatascó un partido espeso de los de Deschamps en la primera mitad y en el que los africanos también gozaron de oportunidades.

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"Hemos tenido dificultades, hemos visto a otros equipos que también las han tenido. Ellos estaban muy bien organizados, salían muy rápido", señaló.

Dijo también que Francia cometió "algunos errores" que corrigieron en la segunda parte: "En la primera nos ha faltado un poco de precisión. En la segunda parte hemos estado mucho mejor, nos hemos asociado mejor gracias a Michael (Olise) jugando un poco más por dentro. Obviamente, los esquemas pueden cambiar durante el partido".

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"La primera parte fue frustrante, pero es importante ganar este primer partido, eso es lo positivo", dijo.

Deschamps alabó también el trabajo defensivo de su equipo y dijo que el césped del estadio Nueva York/Nueva Jersey (Metlife) "es especial, diferente".

"Hay cemente bajo el césped, eso influye. Digamos que hay una hierba también bastante corta. El rebote es diferente. Es algo que ya hemos visto antes", concluyó. EFE

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