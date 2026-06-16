Cantabria se plantea reclamar al Estado el coste de retirar el alga asiática de las playas

Santander, 16 jun (EFE).- El Gobierno de Cantabria (PP) se plantea reclamar por la vía judicial el coste de la retirada del alga asiática de sus playas.

Lo ha dicho el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, después de que haya aparecido de nuevo en los últimos días en la playa de Trengandín de Noja esta especie invasora, de la que el pasado verano se retiraron 7.000 toneladas en los arenales cántabros.

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Por su parte, la alcaldesa de Noja, Mireia Maza (PP), ha puntualizado que es "muy poquito" lo que ha salido y que "ni siquiera es en toda la playa". "No es nada para escandalizarse ni nada llamativo", asegura a EFE.

Maza ha subrayado que el alga "no ha dificultado en ningún momento el paseo, ni el baño, ni nada".

Y ha afirmado que en el momento en que pueda llegar a ser un problema o se vea que puede llegar a producirse la situación del año pasado, el Gobierno de Cantabria "ya ha dicho que va a asumir la limpieza y se hará".

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De momento, con lo que hay ahora, no está contemplada esa limpieza por ser poca cantidad.

Maza explica que "no es que el alga asiática haya aparecido, sino que no se ha ido". "El alga sigue en el mar y el competente para quitar esta especie invasora del mar es el ministerio. Desde luego no es un ayuntamiento", apunta.

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La alcaldesa insiste en que se ha reclamado ya en varias ocasiones por parte del Gobierno regional y del Ayuntamiento a la Administración del Estado ayuda, pero lo que hacen desde allí es "dar largas".

"No es competencia nuestra. No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que la limpieza no tiene nada que ver con algo que viene del mar, que por mucho que nosotros limpiemos va a seguir apareciendo", remarca Maza.

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Además, el alga asiática no solo está en Noja o en algunos puntos de Cantabria, sino también en otras comunidades y en el sur, sostiene.

La alcaldesa considera que el Gobierno central es el que debe hacerse cargo. "Que en cuatro años no hayan hecho absolutamente nada me parece como poco vergonzoso", destaca.

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El consejero de Medio Ambiente, por su parte, recuerda que el Gobierno regional trabaja desde el año pasado con el Instituto de Hidráulica para estudiar el alga, para cuya retirada, en solo tres semanas de agosto del pasado año, se invirtieron casi 600.000 euros por parte de la Administración autonómica.

El Gobierno de Cantabria mandó una carta el pasado año al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, pero su respuesta fue que no era competencia del ministerio.

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"El señor Morán y el PSOE una vez más dijeron que no tienen nada que decir al respecto", critica el consejero, que añade que Cantabria se plantea "seriamente" reclamar al Estado los costes que asumió el pasado verano y los que vengan ahora por la limpieza de playas por esa alga.

El consejero remarca que su Gobierno sigue trabajando pese "al abandono total" de la Administración del Estado. "Que se dediquen a lo que se tienen que dedicar", reclama Media, que lamenta que ni Morán ni el delegado del Gobierno, Pedro Casares, dan respuesta a este problema. EFE

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