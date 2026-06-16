5-5 (3-2). El Barça culmina la remontada en los penaltis y se adelanta en la final

Barcelona, 16 jun (EFE).- El Barça se adelantó este martes en la final por el título de la Primera División de fútbol sala tras culminar una remontada agónica ante ElPozo Murcia, al que acabó derrotando en la tanda de penaltis después de igualar un partido que llegó a tener muy cuesta arriba con un 1-4 en contra en el minuto 28.

El conjunto azulgrana pagó durante muchos minutos sus propios errores ante un rival que castigó con una eficacia casi absoluta cada concesión. Sin embargo, nunca perdió la fe en el partido y encontró premio a su insistencia en un final frenético en el que Catela, a menos de un minuto, forzó la prórroga.

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El triunfo permite al conjunto de Javi Rodríguez tomar ventaja en una final al mejor de cinco partidos que continuará este jueves (21:00 horas, 19.00 GMT), de nuevo en el Palau Blaugrana.

Y la final, donde el mínimo detalle pesa, pronto tomó un guion inesperado. Apenas iban tres minutos cuando una pérdida de Pito en campo propio, tras intentar un caño, acabó en falta con dos jugadores de ElPozo ya lanzados ante Dídac. El árbitro mostró amarilla en primera instancia, pero tras la revisión del vídeo rectificó y sacó la roja directa.

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Con el máximo goleador azulgrana expulsado, ElPozo no tardó en aprovechar la superioridad numérica. Dídac desvió el disparo de Ricardinho, pero el rechace quedó muerto para Marcel, que hizo el 0-1 (min. 4).

Lejos de venirse abajo, el Barça reaccionó con personalidad y encajonó a ElPozo en su área. El conjunto murciano renunció a la posesión, mientras los locales encadenaban ocasiones: un remate que Martel no pudo concretar, un disparo lejano de Antonio y un mano a mano de Joao Victor, pero todos chocaban con el mismo obstáculo, Edu Sousa.

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El Barça monopolizaba la posesión, pero ese dominio derivaba en precipitación. Mientras, ElPozo esperaba el mínimo error. Y lo encontró. Ricardo Mayor aprovechó un error de Joao Victor para el 0-2 (min.15) y en la siguiente jugada, aún con el Barça protestando la acción anterior, Dener empujó un pase de la muerte para hacer el 0-3 (min. 16).

Tras el paso por vestuarios, el Barça trató de reactivarse con una acción individual de Matheus, que alcanzó línea de fondo para que Fits derribara el muro de Sousa y devolver la fe (1-3, min. 24). El tanto impulsó a los locales, pero la reacción volvió a quedar lastrada por los errores propios: una pérdida en la salida de Martel permitió a Adri Rivera firmar el 1-4 (min. 28).

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Pese a ello, ElPozo no terminó de asentarse sobre su ventaja y siguió replegado, sin acabar de creerse el colchón. El Barça, insistente, no dejó de empujar hasta que Sergio González, a la media vuelta, firmó el 2-4 (min. 33). Ya con portero-jugador, Matheus aprovechó un despeje de Edu Sousa para apretar aún más el duelo (3-4, min. 36) y mantener vivo el pulso, al menos, para forzar la prórroga.

Pero cada atisbo de remontada encontraba respuesta inmediata. Un latigazo de Gadeia, en forma de volea, volvió a estirar la ventaja murciana (3-5, min. 37). Sin embargo, el partido aún guardaba otro giro: en la jugada siguiente, un remate envenenado de Antonio volvió a meter de lleno a los locales en el choque a falta de tres minutos (4-5, min.37).

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El desenlace ya era pura supervivencia. En el último minuto, Catela se inventó una acción en una baldosa y, en el pase de la muerte, Gadeia acabó introduciendo el balón en su propia portería. El Palau explotó: el 5-5 llevaba el primer partido de la final a la prórroga.

Con esa inercia emocional, el Barça tomó la iniciativa en el tiempo extra, aunque ElPozo supo resistir y estirar el desenlace hasta los penaltis. En la tanda, tras dos aciertos por bando, todo quedó pendiente del quinto lanzamiento. Sergio González no falló y, en la réplica, Dídac leyó el intento de Rafa y lo detuvo para culminar la remontada azulgrana.

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-Ficha técnica

5 (3) - Barça: Dídac; Antonio (1), Touré, Matheus (1), Pito, -cinco inicial-, Joao Victor, Catela, Martel, González (1), Erick, Fits (1), Gauna y Feixas (p.s). Gadeia (autogol).

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5 (2) - ElPozo Murcia: Edu Sousa; Rafa, Gadeia (1), Ricardinho, Marcel (1), -cinco inicial-, Ricardo (1), Miguel, David Álvarez, Rivera (1), Ligeiro, Meseguer, Bebe, Dener (1), Henrique (p.s).

Goles: 0-1, min.4: Marcel. 0-2, min.15: Ricardo. 0-3, min.16: Dener. 1-3, min.24: Fits. 1-4, min.28: Rivera. 2-4, min.33: Sergio González. 3-4, min.36: Matheus. 3-5, min.37: Gadeia. 4-5, min.37: Antonio. 5-5, min.39: Gadeia (autogol).

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Árbitros: Carlos Rodrigo, Fermín Ángel Sánchez-Molina y Francesc García-Donas. Mostraron tarjeta roja a Pito (min.3), a Luciano Gauna (min.14), al técnico Javi Rodríguez (min.14), a Adolfo (min.15), a Erick (min.46) por parte del Barça y a Ligeiro (min.17), a Rafa Santos (min.18), a Ricardo (min.32) por parte de ElPozo Murcia.

Incidencias: Primer partido de la final del 'play-off' por el título de la Primera División disputado en el Palau Blaugrana (Barcelona). EFE

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avm/apa