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EE.UU. dice que está en contacto con Vozinha para facilitar el visado de su madre

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Washington, 16 jun (EFE).- El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró este martes que se encuentra en contacto con la familia del guardameta de Cabo Verde Josimar Dìaz 'Vozinha' para facilitar los trámites migratorios de su madre de cara al segundo juego de la fase de grupos del Mundial.

El Departamento de Estado subrayó, en una comunicación oficial, que los familiares de los futbolistas son elegibles para exenciones de fianza de visado y que las autoridades estadounidenses están en contacto directo con la familia del jugador para asistir en el proceso consular.

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Según una fuente conocedora del caso, la madre del guardameta no dispone actualmente de un pasaporte activo y se encuentra en proceso de obtenerlo, en el marco de los trámites necesarios para poder viajar.

Vozinha, el guardameta que se viralizó tras una destacada actuación en el empate 0-0 de su selección en el debut contra España en Atlanta, dijo en la rueda de prensa posterior al juego que su madre no había podido asistir al partido porque no lograron reunir los fondos para pagar el trámite del visado.

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El próximo compromiso de Cabo Verde será ante Uruguay, el 21 de junio en la segunda jornada del Grupo H, un duelo clave en el que el conjunto africano buscará dar un paso importante hacia la clasificación tras su empate inicial con España.

El caso de la familia de Vozinha se enmarca en las gestiones consulares habituales del torneo, en el que varias federaciones han reportado dificultades puntuales para el ingreso de allegados de jugadores.

Situaciones similares se han visto, por ejemplo, en la tramitación de visados de familiares de selecciones africanas y asiáticas en la fase previa del Mundial, debido a los plazos administrativos y requisitos migratorios de Estados Unidos. EFE

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