Calor, lluvias y tormentas con granizo: la Aemet prevé una jornada pasada por agua en el norte con temperaturas por encima de 35ºC en el sur

Numerosas personas se protegen de la lluvia con paraguas mientras pasean por la plaza del Ayuntamiento de Valencia, a 1 de mayo de 2026. (EFE/Manuel Bruque)

Las tormentas que barrieron la mitad del país durante la pasada jornada volverán a ser las protagonistas este lunes. La Agencia de Meteorología (Aemet) prevé un día de inestabilidad con lluvias acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo, en los sistemas Central e Ibérico, los Pirineos, valle del Ebro, las sierras del sureste y el este de las mesetas.

La presencia de aire frío en capas altas de la atmósfera dejará un tiempo inestable en buena parte de la Península, quedando al margen los litorales, el suroeste y ambos archipiélagos. Se esperan nubes bajas en los litorales cantábrico y gallego y, durante la mañana, en el suroeste peninsular y el Estrecho, según detalla el organismo.

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A partir del mediodía, se desarrollará abundante nubosidad de evolución en el interior. Se esperan chubascos y tormentas, acompañadas de rachas muy fuertes de viento y posible granizo, en los sistemas Central e Ibérico, los Pirineos, valle del Ebro, las sierras del sureste y el este de las mesetas.

Ante este escenario, la Aemet ha activado el aviso amarillo (riesgo bajo) por tormentas en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Comunidad de Madrid y La Rioja. En Cataluña también hay aviso por lluvias que dejarán al menos 15 litros por metro cuadrado en una hora.

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Mapa de alertas meteorológicas por tormentas y lluvias, para este domingo 15 de junio de 2026. (Aemet)

Por el contrario, en los litorales del sur y del este, el suroeste peninsular y Baleares, se prevén cielos poco nubosos o despejados, y, en Canarias, cielos nubosos en el norte y despejados en el sur.

En cuanto a las temperaturas, durante esta jornada las máximas bajarán de forma generalizada en la península. De hecho, esta caída del mercurio será de más de seis grados en los litorales del noroeste.

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En los litorales del sur no tendrán tanta suerte. El termómetro va a subir respecto a la jornada anterior y va a dejar máximas de 34 grados en Málaga y de 38 grados en Murcia. A su vez, la Aemet espera que se superar los 36 grados en el valle del Ebro y en la vega del Segura. El calor tampoco dará tregua durante las horas de sueño. Se prevén noches tropicales, aquellas en las que el termómetro no baja de 20 grados, en el valle del Ebro y los litorales mediterráneos.

Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

Vuelta a la calma

A partir del martes, según el actual pronóstico, lo más probable es que haya una tendencia hacia un tiempo más estable, por lo que las tormentas serán menos probables y afectarán a menos zonas. No obstante, durante esta jornada se seguirán formando en áreas del interior de Galicia, de Asturias y de Castilla y León. Aún así, la Aemet no ha activado ningún aviso de cara al martes y al miércoles.

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En cuanto a los termómetros, las temperaturas tenderán a subir a lo largo de los días, “así que la próxima semana será en general también más cálida de lo normal, de nuevo con valores propios de pleno verano”, apostillaba en un comunicado el portavoz del organismo público, Rubén del Campo.