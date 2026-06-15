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Ocho CCAA en aviso amarillo por tormentas con posible granizo y rachas de viento fuertes

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Madrid, 15 jun (EFE).- Ocho comunidades de la mitad norte peninsular activarán hoy avisos amarillos a partir del mediodía por fuertes tormentas con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Se trata de los siguientes territorios: Aragón, Asturias, Cantabria, ambas Castillas, Cataluña (también por lluvias), Madrid y La Rioja.

Se podrán registrar lluvias de más de 20 litros por metro cuadrado en el prepirineo de Barcelona y Pirineo de Girona.

Las acumulaciones serán de más de 15 litros por metro cuadrado en la depresión central de Barcelona, Pirineo de Lleida y depresión central de Lleida.

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En Aragón y Cataluña las tormentas podrán ir con rachas de viento superiores a 70 kilómetros por hora.

Las tormentas serán fuertes además en zonas como Liébana y Cantabria del Ebro; asimismo, en diversas zonas de Castilla y León; en la serranía de Guadalajara y Parameras de Molina (Castilla-La Mancha); en la sierra de Madrid; en las tres provincias aragonesas y además en áreas de Barcelona, Girona y Lleida (Cataluña) o en la Ibérica riojana. EFE

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