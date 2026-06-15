Justicia convoca 700 plazas de jueces y fiscales: 575 por oposición y 125 de magistrados por el cuarto turno

El Boletín Oficial del Estado de hoy publica la convocatoria de 700 plazas de jueces y fiscales, la mayor "macroconvocatoria" de la historia según ha precisado el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en su cuenta de la red X.

La citada convocatoria de 700 plazas se divide en: 575 para jueces y fiscales por oposición más 125 de magistrados por el cuarto turno para juristas con más de 10 años de ejercicio. Bolaños, quién ayer pidió estar atentos al BOE de hoy, ha asegurado que se trata de "la mayor transformación de la Justicia en décadas".

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Según Justicia, esta cifra de 700 jueces y fiscales "supone más del triple de las convocadas en 2025 y un auténtico hito histórico" si se compara con periodos como la etapa 2012-2016, cuando el Gobierno solo convocó 350 plazas en cinco años.

JUSTICIA HA CONVOCADO 2.515 PLAZAS DESDE 2018

El Ministerio que dirige Félix Bolaños expone que el Ejecutivo ha convocado 2.515 plazas de jueces y fiscales desde 2018, suponiendo esta cifra "el triple de las que se convocaron durante las dos legislaturas de Mariano Rajoy".

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La convocatoria publicada hoy en el BOE es para cubrir por oposición 375 plazas de jueces y 200 de fiscales, que se iniciará en octubre. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial convoca 125 plazas de magistrados por el denominado cuarto turno, concurso oposición entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional.

En paralelo a la "macroconvocatoria", como la denomina el Ministerio de Justicia y el propio ministro en su cuenta de la red X, el Gobierno ultima la creación de 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales, una ampliación de la plantilla judicial y fiscal "sin precedentes en nuestra historia".

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La medida quedará definitivamente aprobada en las próximas semanas a través de dos Reales Decretos, una vez recogidas las aportaciones del CGPJ, la Fiscalía, las comunidades autónomas y los distintos ministerios implicados.

Según Justicia, la creación de medio millar de plazas de jueces en un año es "histórica", ya que supone una ampliación de la plantilla judicial del 8,5 por ciento y "es una cifra superior a la suma de las plazas creadas durante la última década".

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La citada medida se encuadra en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un nuevo modelo organizativo considerado "más eficiente" por el Ministerio. Esta Ley elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo permite así crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros. Esto contrasta con el coste de crear un juzgado tradicional, que costaba alrededor de 500.000 euros.

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LA PLANTILLA FISCAL CRECERÁ UN 7,1 POR CIENTO

Por su parte, la plantilla fiscal crecerá un 7,1 por ciento, pasando de 2.804 a 3.004 efectivos. También se trata de una cifra "inédita", tal y como señala Justicia, ya que en los últimos 20 años nunca se han creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año.

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"La distribución de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma y teniendo en cuenta los informes del Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado y las propuestas de las propias comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de Justicia", ha precisado el Ministerio.

Esta macroconvocatoria y la ampliación de la plantilla judicial y fiscal son, según señala el depratamento dirigido por Bolaños, "hitos que se enmarcan en la mayor transformación de la Justicia en décadas, impulsada por el Ministerio durante esta legislatura para agilizar, modernizar y acercar al ciudadano este servicio público".

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Así, el Ministerio señala que con estos objetivos, el Gobierno ha aprobado diferentes leyes que modernizan integralmente la Justicia gracias a su digitalización y a una nueva organización más eficiente, pasando de procesos analógicos y estructuras del siglo XIX a otros digitales y que trabajan en red.

Además, recuerda que sigue su tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de ampliación y fortalecimiento de la Carreras Judicial y Fiscal, "que prevé la convocatoria de 2.500 plazas de jueces y fiscales en tres años, un récord histórico que supondrá un incremento del 42,5 por ciento".

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