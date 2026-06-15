Espana agencias

El día 5 del Mundial, en 5 claves

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 15 jun (EFE).-

1 - España se mide a sí misma

Entre las favoritas al Mundial, España aún lo es más en su estreno en el torneo de este lunes contra Cabo Verde, aunque ni Lamine Yamal ni Nico Williams, extremos capitales para Luis de la Fuente, vayan a ocupar un puesto inicial en el once por su reciente recuperación de sendas lesiones musculares y más de un mes sin competir. Ferran Torres y Álex Baena serán sus reemplazos, en un once que mantiene la idea tipo de Luis de la Fuente en el resto de posiciones, con Mikel Oyarzabal como referencia arriba y Unai Simón de portero.

PUBLICIDAD

2 - Irán, en Estados Unidos para su debut

Entre la guerra entre Irán y Estados Unidos, de la que este lunes se anunció un acuerdo para el cese de las hostilidades, la selección del país asiático entró en territorio estadounidense para el primero de sus partidos en el Mundial 2026 frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, entre las protestas cruzadas de unas decenas de personas a favor y en contra de su participación, aterrizó en California, donde completó además su primer entrenamiento en Estados Unidos. Su campo base durante el torneo está ubicado en Tijuana, en México.

PUBLICIDAD

3 - Uruguay llegó con tres horas de retraso a Miami

Los problemas con su vuelo de traslado de México a Miami demoraron hasta tres horas la llegada del conjunto celeste al aeropuerto de Fort Lauderdale para su primer encuentro del grupo H, el mismo de España, contra Arabia Saudí debido “a un error de habilitación de la aerolínea en México”, según informó a EFE la FIFA. “Ves jugador por jugador y puedes decir que tenemos una gran selección para soñar”, proclamó José María Giménez antes del estreno.

4 - Paso atrás de Ecuador en el minuto 90

El gol de Amad Diallo, futbolista del Manchester United, para Costa de Marfil privó a la selección de Ecuador de algún punto en su estreno en el Mundial 2026, entre la decepción de la derrota, pero, sobre todo, entre las obligaciones que genera cuando se enfrente en la última jornada contra Alemania, que goleó 7-1 a Curazao, el próximo rival del conjunto ecuatoriano. En el último encuentro de la jornada, Suecia goleó por 5-1 a Túnez.

5 - Courtois, De Bruyne y Doku contra Salah

El quinto día de competición en el Mundial 2026 arroja un atractivo duelo en Seattle entre Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne y Jeremy Doku contra Mohamed Salah y Omar Marmoush. El proyecto de Rudi García, que ha revitalizado a la selección belga, contra la ilusión de Egipto, que rebusca su primer triunfo en el torneo en cuarta participación en la fase final. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Albares: "Tenemos un gran equipo y estoy seguro de que va a llegar muy lejos"

Infobae

La familia de un fallecido en Sevilla pide 223.000 euros a un seguro por presunta mala praxis en una operación

La familia de un fallecido en Sevilla pide 223.000 euros a un seguro por presunta mala praxis en una operación

Un nuevo rescate eleva a 153 las personas auxiliadas de 2 barcazas y llevadas a Lanzarote

Infobae

Banderas y camisetas, estrellas del Mundial en las 54.000 tiendas de 'souvenirs' en España

Infobae

Más de 13.500 personas murieron en listas de espera de la dependencia en cinco meses

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez se enfrenta a su cita judicial más importante: el juez Peinado quiere acelerar hacia el juicio oral y la Fiscalía insiste en archivar la causa

Begoña Gómez se enfrenta a su cita judicial más importante: el juez Peinado quiere acelerar hacia el juicio oral y la Fiscalía insiste en archivar la causa

La semana que puede marcar un antes y un después para Zapatero: así llega el expresidente a una declaración judicial sin precedentes en la democracia española

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

Elisa Mouliaá esquiva al juez por tercera vez al estar trabajando “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”: podría ser detenida si no comparece

El papa León XIV agradece desde el Vaticano “al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción” y con una mención “especial” al rey Felipe

ECONOMÍA

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La Operación Paso del Estrecho 2026, que conecta España y Marruecos, arranca con previsiones récord: claves de esta edición y principales puertos

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

DEPORTES

Gaethje deja KO a Ilia Topuria delante de Trump: el luchador estadounidense le quita el cinturón al español en la primera derrota de su carrera

Gaethje deja KO a Ilia Topuria delante de Trump: el luchador estadounidense le quita el cinturón al español en la primera derrota de su carrera

Los goles del Suecia-Túnez del Mundial 2026, en vídeo: la fiesta de Yasin Ayari, Isak y Gyokeres para poner a su selección líder del Grupo F

Un Mundial de Cine, grupo E: del expresionismo y la nueva ola del cine alemán al ascenso de Costa de Marfil y la recién nacida Curazao

Las 5 razones por las que España puede volver a ser campeón del mundo

España inicia su aventura en el Mundial 2026: primera parada, Cabo Verde