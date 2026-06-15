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Interceptan a seis personas llegadas en patera a la costa de Formentera

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Ibiza, 15 jun (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado a seis personas llegadas en patera a la isla de Formentera, ha informado este lunes la Delegación de Gobierno en las Islas Baleares.

Los migrantes son de origen magrebí y fueron localizados a las 20:08 horas de este domingo en la zona de Es Ram, en la línea de costa.

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En la actuación intervinieron la Guardia Civil de Formentera y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia.

En lo que va de año han llegado a Baleares 2.196 migrantes a bordo de 120 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

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Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE

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