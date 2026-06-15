Diecisiete detenidos por el robo en el interior de camiones en Toledo

Toledo, 15 jun (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal reincidente, asentado en la comarca de Torrijos (Toledo), especializado en robos en el interior de camiones, que se ha saldado con la detención de 17 personas, siete de ellas ya en prisión, y se han esclarecido 22 delitos.

De los 17 detenidos, 12 son integrantes del grupo criminal especializado en el robo con fuerza de mercancías transportadas en vehículos pesados estacionados en áreas de descanso y los otros cinco han sido arrestados por ser receptadores de la mercancía robada, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.

PUBLICIDAD

La investigación permitió determinar que los miembros de la organización desarrollaban una intensa actividad delictiva, desplazándose durante la noche hasta distintas áreas de servicio para cometer los robos.

El 'modus operandi' empleado consistía en realizar “catas” a los camiones estacionados cortando las lonas de los remolques, con el objetivo de localizar mercancía de interés, entre ellas productos de cosmética, electrodomésticos, alimentos y herramientas.

PUBLICIDAD

Una vez seleccionada la carga, la sustraían y ocultaban en diferentes viviendas vinculadas a la organización, desde donde era distribuida y vendida a terceros.

Como resultado de las actuaciones, otras cinco personas han sido detenidas por su presunta implicación en delitos de receptación.

Asimismo, durante la investigación se detectó la presunta falsificación de albaranes de compra con el objetivo de justificar la procedencia de los efectos sustraídos.

A mediados de junio tuvo lugar la fase de explotación de la operación donde se practicaron cuatro entradas y registros en las localidades de La Mata y Hormigos (Toledo).

PUBLICIDAD

En los registros se localizó diverso material robado, varias armas de fuego de aire comprimido y una plantación de marihuana.

Además, la Guardia Civil arrestó a 12 personas como presuntos autores de los robos con fuerza investigados, todos ellos pertenecientes a un grupo criminal con una amplia trayectoria delictiva y numerosos antecedentes por hechos similares.

PUBLICIDAD

Los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de instancia número 1 de Talavera de la Reina, que decretó el ingreso en prisión de siete de ellos.

En total, esta operación ha permitido la detención de 17 personas -entre miembros del grupo criminal y receptadores- y se han esclarecido 22 hechos delictivos, de los que 13 corresponden a delitos de robo con fuerza.

PUBLICIDAD

Asimismo, se han bloqueado 35 cuentas bancarias vinculadas a la organización, ha sido intervenidos seis vehículos utilizados para la comisión de los delitos y se ha recuperado mercancía sustraída por valor de 120.000 euros, la cual tras su identificación ha sido devuelta a sus legítimos propietarios. EFE