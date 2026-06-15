Espana agencias

Absuelto el periodista Ángel Expósito a quien Ábalos demandó por llamarle "putero asqueroso de siempre"

Guardar
Google icon
Imagen JTEQ7JU4INCDTNCOLYSBXW45VE

El Tribunal de Instancia de Madrid número 86 ha absuelto al periodista Ángel Expósito de la demanda interpuesta contra él por vincular con la prostitución al exministro José Luis Ábalos y llamarle "putero asqueroso, de siempre". La Justicia ha condenado a éste a pagar las costas, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

El exministro y exsecretario general del PSOE demandó a Ángel Expósito alegando haber sufrido "intromisión ilegítima en su derecho al honor" por las intervenciones en vídeo y en redes sociales de marzo de 2024 contra José Luis Ábalos y por la columna publicada en el diario ABC el 10 de marzo de 2024 titulada "La red de basura es imparable".

PUBLICIDAD

En estas, el periodista vinculó al exdirigente socialista con el "puterío", las "amiguitas", los "karaokes", las "fiestas" y las "juergas con amiguitas", en el contexto del "clan Koldo-Ábalos".

Expósito también recriminó a las mujeres del PSOE que acabaran de descubrir que "Koldo, Ábalos, el Tito Berni, los de los ERE y los de la Faffe usaban, contrataban y abusaban de prostitutas". En su opinión a estas personas hay que llamarlas "puteros asquerosos, de siempre".

PUBLICIDAD

Ábalos reclamaba a Expósito una indemnización de 60.000 euros alegando "daños morales" e "intromisión ilegítima en su derecho fundamental al honor". Sin embargo, el juzgado ha absuelto al periodista y ha condenado al exministro a pagar las costas del juicio.

Según expone la sentencia, el núcleo argumental de la demanda se ampara en que todas estas expresiones constituían una "imputación falsa y vejatoria de conductas relacionadas con la prostitución, fiestas, karaokes y mujeres jóvenes o prostitutas, atribuidas al actor sin base cierta".

La demanda insistía en que no se trataba de crítica política, sino de insultos e insinuaciones gravemente desmerecedoras, como llamarle "putero asqueroso de siempre", decir que "contrataba, usaba o abusaba de prostitutas" o que Koldo "le reservaba karaokes con jovencitas".

Sin embargo, Ángel Expósito se opuso íntegramente a la demanda interpuesta alegando la entidad pública de Ábalos, por su trayectoria política, subranyando que no solo es conocido por su actividad como ministro o dirigente del PSOE, sino que también tiene una "proyección mediática" derivada de "diversos casos de corrupción que afectan al partido o a su entorno político, entre ellos los ERE, la FAFFE, el caso Koldo y el caso 'Tito Berni'".

El periodista demandado añadió que el propio actor había participado activamente en medios de comunicación y que, desde septiembre de 2023, era colaborador habitual del programa "Todo es Mentira", donde había intervenido precisamente para responder sobre las noticias relativas a su persona, a la trama Koldo y a informaciones que le vinculaban con prácticas relacionadas con la prostitución.

El Ministerio Fiscal también reclamó la desestimación de la demanda, afirmando expresamente que las opiniones vertidas por el periodista se encuadran en una "temática de crítica política de evidente relevancia pública e interés social, y recuerda que el demandante es un personaje público".

El Tribunal, tras valorar todas alegaciones, advierte de que en caso de autos, el actor mantiene de cara a la opinión pública una "singular relevancia, al haber ostentado puestos de suma importancia política", tanto a nivel de partido político como de carácter gubernamental y también por su condición de diputado en Cortes en el momento de formular la demanda.

En la sentencia, se señala también, que el demandado, a su vez, por los medios informativos en los que se desenvuelve y por la audiencia de los mismos, también representa una posición de especial preponderancia en la opinión informativa, cuya trascendencia tampoco puede ser olvidada.

Pero el tribunal concluye que en garantía de las libertades de expresión e información, "no cabe duda de que las personas que ejercen funciones públicas o de relevancia social y, en general las que tienen una proyección pública por razones políticas, económicas, sociales o profesionales, han de soportar el riesgo de que sus derechos subjetivos (entre ellos, el honor) resulten afectados por opiniones de otras personas en el ejercicio de la libertad de información y expresión".

De ahí que, añade la resolución judicial, conforme a lo establecido en el art. 2.1 de la Ley de 5 de mayo de 1982, "la protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen quedará delimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que por sus propios actos mantenga cada persona reservado para sí o su familia".

Dicho esto, el tribunal acuerda la absolución del periodista Ángel Expósito y condena al demandante, el exministro José Luis Ábalos a pagar las costas del juicio.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Banderas y camisetas, estrellas del Mundial en las 54.000 tiendas de 'souvenirs' en España

Infobae

Más de 13.500 personas murieron en listas de espera de la dependencia en cinco meses

Infobae

El IBEX sube el 1,44 % y toca máximos en los 19.000 puntos, tras el acuerdo de paz en Irán

Infobae

El turismo de compras generó un gasto superior a los 11.000 millones en 2025, un 4,7 % más

Infobae

Banderas y camisetas, 'estrellas' del Mundial en las 54.000 tiendas de souvenir en España

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Begoña Gómez se enfrenta a su cita judicial más importante: el juez Peinado quiere acelerar hacia el juicio oral y la Fiscalía insiste en archivar la causa

Begoña Gómez se enfrenta a su cita judicial más importante: el juez Peinado quiere acelerar hacia el juicio oral y la Fiscalía insiste en archivar la causa

La semana que puede marcar un antes y un después para Zapatero: así llega el expresidente a una declaración judicial sin precedentes en la democracia española

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

Elisa Mouliaá esquiva al juez por tercera vez al estar trabajando “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”: podría ser detenida si no comparece

El papa León XIV agradece desde el Vaticano “al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción” y con una mención “especial” al rey Felipe

ECONOMÍA

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La Operación Paso del Estrecho 2026, que conecta España y Marruecos, arranca con previsiones récord: claves de esta edición y principales puertos

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

DEPORTES

Gaethje deja KO a Ilia Topuria delante de Trump: el luchador estadounidense le quita el cinturón al español en la primera derrota de su carrera

Gaethje deja KO a Ilia Topuria delante de Trump: el luchador estadounidense le quita el cinturón al español en la primera derrota de su carrera

Los goles del Suecia-Túnez del Mundial 2026, en vídeo: la fiesta de Yasin Ayari, Isak y Gyokeres para poner a su selección líder del Grupo F

Un Mundial de Cine, grupo E: del expresionismo y la nueva ola del cine alemán al ascenso de Costa de Marfil y la recién nacida Curazao

Las 5 razones por las que España puede volver a ser campeón del mundo

España inicia su aventura en el Mundial 2026: primera parada, Cabo Verde