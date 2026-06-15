Avance semanal de ‘La Promesa’ del 15 al 19 de junio: Lope da el paso definitivo y pide matrimonio a Vera

Avance semanal de 'La Promesa' del 15 al 19 de junio

La Promesa afronta una nueva semana repleta de emociones fuertes y decisiones que marcarán el futuro de varios de sus protagonistas. Aunque el lunes los espectadores tendrán que quedarse sin capítulo debido a la emisión del Mundial de Fútbol 2026, los episodios posteriores llegarán cargados de giros: Martina pierde la paciencia con Jacobo, Curro y Ángela aplazan su boda, Julieta sigue recuperándose y Lope decide jugarse su última carta para reconquistar a Vera.

Además, las tensiones en palacio no dejan de aumentar. Manuel termina enfrentándose a las continuas exigencias de Ciro, Teresa paga las consecuencias de un viejo conflicto con Cristóbal y las sospechas en torno a varios personajes siguen creciendo.

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Pero si hay un momento que promete convertirse en uno de los más comentados de la semana es la inesperada proposición de matrimonio de Lope.

Lunes 15 de junio: no habrá capítulo de <i>La Promesa</i>

Los seguidores de la serie deberán esperar un día más para conocer cómo continúa la historia. La 1 modifica su programación habitual y suspende la emisión de La Promesa para ofrecer el partido del Mundial 2026 entre España y Cabo Verde.

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Martes 16 de junio - Capítulo 854

La Promesa: Manuel se indigna ante las exigencias de Ciro de pagar las obras de su palacio. (RTVE)

La semana comienza con una fuerte discusión entre Martina y Jacobo después de que ella descubra que le ocultó la oferta de trabajo en Nueva York. Él intenta justificarse asegurando que actuó por amor, aunque sus explicaciones no parecen convencerla.

Mientras tanto, Manuel se muestra indignado por las continuas peticiones económicas de Ciro para costear las obras de su palacio, aunque acaba cayendo en sus manipulaciones y comienza a dudar.

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Curro informa a Alonso de que ha utilizado la misteriosa carta que el marqués le entregó para una situación de emergencia, aunque este evita revelar su contenido. En paralelo, el ambiente entre el servicio se enrarece cuando empieza a circular el rechazo de Cristóbal al posible ascenso de Ricardo.

Julieta continúa recuperándose favorablemente y Ángela aprovecha para contarle las similitudes entre su historia y la de Jana. Por su parte, Adriano pide al médico que mantenga en secreto la evolución de su estado de salud.

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En el terreno sentimental, Lope se sincera con Vera y le explica que todo lo que hizo fue para convertirse en alguien digno de ella, aunque la joven sigue sin ceder. Además, Leocadia propone retrasar la boda de Curro y Ángela hasta que su título de conde sea oficial.

Miércoles 17 de junio- Capítulo 855

La Promesa: Martina confiesa a Jacobo que el hombre que la besó sigue en su mente. (RTVE)

Finalmente, Ángela acepta retrasar su enlace con Curro, una decisión que Leocadia celebra abiertamente mientras Cristóbal atraviesa un momento especialmente complicado.

Adriano anima a Martina a sincerarse sobre sus sentimientos, pero ella solo llega a reconocer ante Jacobo que sigue pensando en el hombre que la besó sin revelar su identidad. Al mismo tiempo, Manuel entrega dinero a Ciro para ayudar con las facturas, aunque el joven considera insuficiente la cantidad y vuelve a tensar la situación.

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Teresa protagoniza otro de los grandes momentos del episodio cuando reprocha a Cristóbal haber mantenido una amante durante su relación. La respuesta de él es fulminante: la destituye definitivamente como ama de llaves.

Por su parte, Lope no está dispuesto a rendirse. Declara abiertamente su amor a Vera y le propone marcharse juntos a Madrid para empezar una nueva vida.

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Jueves 18 de junio - Capítulo 856

La Promesa: Lope da el paso definitivo con Vera pidiéndole matrimonio. (RTVE)

Julieta comienza a hacerse preguntas sobre el origen del dinero con el que Ciro está pagando las obras y consulta directamente a Manuel, quien decide ocultarle la verdad.

Jacobo sigue investigando la relación entre Martina y el misterioso hombre del Patronato, mientras Adriano opta por guardar silencio para protegerla. Entretanto, Teresa pide a sus compañeros que no intervengan tras conocer oficialmente su destitución.

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Las cocineras advierten que María ya debería haber dado a luz, aunque ella resta importancia a la situación. Candela incluso asegura, convencida por su péndulo, que el bebé será un niño.

Curro y Ángela hablan de su futuro juntos y coinciden en que ella debe terminar primero sus estudios en Suiza. Alonso, por otro lado, reprende duramente a Ciro por haber presionado económicamente a Manuel, sin saber que Julieta escucha toda la conversación.

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Viernes 19 de junio - Capítulo 857

La Promesa: Lope da el paso definitivo con Vera pidiéndole matrimonio. (RTVE)

El último episodio de la semana llega cargado de decisiones trascendentales. Julieta descubre la extorsión protagonizada por Ciro y se siente profundamente avergonzada, aunque Manuel intenta convencerla de que deje atrás el asunto y piense únicamente en su recuperación.

Leocadia informa a Alonso de que Curro y Ángela contemplan marcharse lejos, una posibilidad que inquieta al marqués. Mientras tanto, Adriano continúa practicando para recuperar la visión y Jacobo empieza a sospechar que le están ocultando información.

María sigue empeñada en realizar esfuerzos pese a su avanzado embarazo, mientras Teresa explica finalmente a sus compañeras las verdaderas razones de su destitución.

En uno de los momentos más emotivos, Curro pide a Pía que sea quien lo acompañe al altar cuando llegue el momento, sin imaginar que ella sigue ocultándole un importante secreto sobre Leocadia.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Pero el gran broche de la semana llega con Lope. Después de luchar incansablemente por recuperar a Vera, decide dar el paso definitivo y sorprenderla con una inesperada petición de matrimonio. La gran incógnita será si la hija de los duques de Carril acepta comenzar una nueva vida a su lado o si su historia de amor vuelve a quedarse en el aire.