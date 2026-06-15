Un nuevo rescate eleva a 153 las personas auxiliadas de 2 barcazas y llevadas a Lanzarote

Las Palmas de Gran Canaria, 15 jun (EFE).- Un nuevo rescate realizado la madrugada de este lunes por Salvamento Marítimo eleva a 153 las personas auxiliadas de dos embarcaciones precarias y conducidas y desembarcadas en Lanzarote en las últimas horas, entre ellas 23 menores de edad.

Después de que este domingo Salvamento socorriera a 85 migrantes de origen subsahariano, entre ellos 19 menores, que navegaban en una patera localizada a unos 64 kilómetros al este de Lanzarote tras partir desde la costa marroquí de Tan Tan, a las 2:20 horas de este lunes se producía un nuevo desembarco en la isla.

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En esta ocasión se trataba de una nueva expedición formada por 68 personas que iban en una neumática, cuatro de ellas menores.

Todas fueron rescatadas por Salvamento Marítimo y conducidas, en aparente buen estado de salud, hasta Lanzarote, donde fueron desembarcadas en el puerto de la capital de la isla, según han informado este lunes a EFE fuentes del 112 Canarias. EFE

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