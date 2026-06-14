Espana agencias

España concluye con once medallas los Europeos de piragüismo esprint

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 14 jun (EFE).- El palista gallego Carlos Arévalo, con su oro en el K1 200, lideró a España en la última jornada de los Europeos de piragüismo esprint disputados en Montemor-o-Velho (Portugal), en los que además el equipo nacional logró tres platas más y un bronce, que se suman a las seis preseas conquistadas en la jornada anterior.

Arévalo, de 32 años, marcó el tiempo más rápido en meta con un tiempo de 34.103, por delante del portugués Moisés Baptista (34.178), plata, y el húngaro Gergely Balogh (34.218), bronce.

PUBLICIDAD

Este es el segundo metal de Carlos Arévalo en estos Europeos tras la plata cosechada como parte del equipo del K4 500 metros junto a Adrián del Río, Marcus Cooper y Rodrigo Germade.

En los últimos Europeos disputados en Racice (República Checa) en 2025 también logró un bronce en el K1 200.

Una plata se adjudicaron Manuel Fontán y Diego Domínguez en el C2 500 con un tiempo de 1:43.301, secundando en el podio a los rusos Zakhar Petrov e Iván Shtyl. Terceros fueron los húngaros Daniel Fejes y Joantan Hadju.

PUBLICIDAD

El bronce se lo llevaron Angeles Moreno y Viktoria Yarchevska en C2 500 por detrás de la pareja ucraniana formada por Liudmyla Luzan y Anastasiia Rybachok, oro, y la húngara compuesta por Agnes Kiss y Bianka Nagy, plata.

En paracanoe, Higinio Rivero se proclamó subcampeón de Europa en la categoría VL2 200 metros, con un tiempo de 52.342, solo por detrás del portugués Norberto Morau a diez centésimas, y Juan Valle y Araceli Menduina se llevaron la plata en el K2 mixto 200 metros.

Enrique Adán y Carlos García fueron los ganadores de la final B del K2 500 con un crono de 1:27.693.

En la jornada anterior, la primera de finales, España logró seis medallas resumidas en dos oros del K4 500 femenino y el C4 mixto; tres platas del C2 200 de Angels Moreno y Viktoria Yarchevska, el K4 500 masculino formado por Adrián del Río, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade y Pablo Graña en la final de C1 200.

El bronce fue en paracanoe para Juan Valle, que finalizó tercero el KL3 200 metros.

MEDALLERO ESPAÑOL

- Oros:

K4 500: Sara Ouzande, Lucía Val, Daniela García y Barbara Pardo

C4 500 mixto: Antía Jácome, Viktoriia Yarchevska, Manuel Fontán y Diego Domínguez

K1 200: Carlos Arévalo

- Platas:

K4 500: Adrián del Río, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade

C2 500: Manuel Fontán y Diego Domínguez

C2 200: Viktoria Yarchevska y Ángeles Moreno

C1 200: Pablo Graña

- Bronces:

C2 500: Viktoria Yarchevska y Ángeles Moreno

Paracanoe

- Platas:

VL2 200: Higinio Rivero

KL3 200 Mixto: Juan Valle y Araceli Menduíña

- Bronce:

KL3 200: Juan Antonio Valle. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

5-1. España consigue su tercera victoria en la Pro Liga tras golear a Pakistán

Infobae

Coello y Tapia se coronan en Valencia tras una triple remontada ante Galán y Chingotto

Infobae

Hamilton: Todas las victorias son especiales, pero ésta ha sido excepcional

Infobae

Los bomberos trabajan por tierra y aire en un incendio en Ponts, el tercero en Cataluña

Infobae

Unos 20 menores marroquíes han entrado a nado en Ceuta desde el viernes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elisa Mouliaá esquiva al juez por tercera vez al estar trabajando “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”: podría ser detenida si no comparece

Elisa Mouliaá esquiva al juez por tercera vez al estar trabajando “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”: podría ser detenida si no comparece

El papa León XIV agradece desde el Vaticano “al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción” y con una mención “especial” al rey Felipe

Suiza rechaza en referéndum la propuesta para limitar la población a 10 millones de personas para impedir la llegada de migrantes

El Congreso destina 920.000 euros para que los diputados puedan hablar en euskera, catalán y gallego

Un repartidor de pizza se pelea con sus compañeros por intentar irse a casa antes de tiempo: la empresa le despide, pero un juez considera que es improcedente

ECONOMÍA

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

DEPORTES

El Real Madrid habría llegado a un acuerdo para fichar a Marc Cucurella

El Real Madrid habría llegado a un acuerdo para fichar a Marc Cucurella

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

Escocia-Haití, en vídeo: los mejores momentos que han llevado hasta la victoria al líder del grupo C

Brasil-Marruecos, en vídeo: la selección africana dicta el ritmo y la Canarinha empata con Vinícius Jr.

Qatar-Suiza, en vídeo: del cabezado de Khoukhi para el 1-1 a la euforia de los qataríes, que logran el primer punto de su historia y con Lopetegui de entrenador