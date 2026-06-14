España concluye con once medallas los Europeos de piragüismo esprint

Redacción deportes, 14 jun (EFE).- El palista gallego Carlos Arévalo, con su oro en el K1 200, lideró a España en la última jornada de los Europeos de piragüismo esprint disputados en Montemor-o-Velho (Portugal), en los que además el equipo nacional logró tres platas más y un bronce, que se suman a las seis preseas conquistadas en la jornada anterior.

Arévalo, de 32 años, marcó el tiempo más rápido en meta con un tiempo de 34.103, por delante del portugués Moisés Baptista (34.178), plata, y el húngaro Gergely Balogh (34.218), bronce.

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Este es el segundo metal de Carlos Arévalo en estos Europeos tras la plata cosechada como parte del equipo del K4 500 metros junto a Adrián del Río, Marcus Cooper y Rodrigo Germade.

En los últimos Europeos disputados en Racice (República Checa) en 2025 también logró un bronce en el K1 200.

Una plata se adjudicaron Manuel Fontán y Diego Domínguez en el C2 500 con un tiempo de 1:43.301, secundando en el podio a los rusos Zakhar Petrov e Iván Shtyl. Terceros fueron los húngaros Daniel Fejes y Joantan Hadju.

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El bronce se lo llevaron Angeles Moreno y Viktoria Yarchevska en C2 500 por detrás de la pareja ucraniana formada por Liudmyla Luzan y Anastasiia Rybachok, oro, y la húngara compuesta por Agnes Kiss y Bianka Nagy, plata.

En paracanoe, Higinio Rivero se proclamó subcampeón de Europa en la categoría VL2 200 metros, con un tiempo de 52.342, solo por detrás del portugués Norberto Morau a diez centésimas, y Juan Valle y Araceli Menduina se llevaron la plata en el K2 mixto 200 metros.

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Enrique Adán y Carlos García fueron los ganadores de la final B del K2 500 con un crono de 1:27.693.

En la jornada anterior, la primera de finales, España logró seis medallas resumidas en dos oros del K4 500 femenino y el C4 mixto; tres platas del C2 200 de Angels Moreno y Viktoria Yarchevska, el K4 500 masculino formado por Adrián del Río, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade y Pablo Graña en la final de C1 200.

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El bronce fue en paracanoe para Juan Valle, que finalizó tercero el KL3 200 metros.

MEDALLERO ESPAÑOL

- Oros:

K4 500: Sara Ouzande, Lucía Val, Daniela García y Barbara Pardo

C4 500 mixto: Antía Jácome, Viktoriia Yarchevska, Manuel Fontán y Diego Domínguez

K1 200: Carlos Arévalo

- Platas:

K4 500: Adrián del Río, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade

C2 500: Manuel Fontán y Diego Domínguez

C2 200: Viktoria Yarchevska y Ángeles Moreno

C1 200: Pablo Graña

- Bronces:

C2 500: Viktoria Yarchevska y Ángeles Moreno

Paracanoe

- Platas:

VL2 200: Higinio Rivero

KL3 200 Mixto: Juan Valle y Araceli Menduíña

- Bronce:

KL3 200: Juan Antonio Valle. EFE