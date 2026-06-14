Se elevan a tres los agentes de policía heridos en los incidentes en Etxebarri (Bizkaia)

Bilbao, 14 jun (EFE).- El número de agentes de policía que han resultado heridos esta madrugada en los incidentes registrados en las fiestas de la localidad vizcaína de Etxebarri se elevan a tres, un ertzaina y dos miembros de la Policía Local, según fuentes municipales.

Los altercados han tenido lugar tras la detención de un joven por parte de la Policía Local, cuyos agentes han tenido que pedir ayuda a la Ertzaintza tras ser acorralados y agredidos por una multitud de personas, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

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Los incidentes han continuado tras llegar la Ertzaintza, que ha detenido a otro joven, hermano del anterior, tras agredir a un agente del cuerpo.

A continuación, un grupo de unas cien personas que se encontraban en el recinto festivo ha comenzado a lanzar botellas de cristal contra los policías y uno de ellos, agente de la Ertzaintza, ha resultado herido tras sufrir un botellazo en la cabeza.

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Otros dos agentes de la Policía Local han resultado también heridos en los incidentes, según ha confirmado a EFE el alcalde de Etxebarri, Iker López, del partido independiente LVP (La Voz del Pueblo).

El alcalde ha anunciado que mañana el Ayuntamiento emitirá una nota sobre lo ocurrido, pero ha adelantado que los incidentes no han tenido un origen político, sino que comenzaron a partir de un altercado entre dos particulares. EFE

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