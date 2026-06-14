La Feria del Libro de Madrid cierra con datos provisionales inferiores a 2025

Madrid, 14 jun (EFE).- La Feria del Libro de Madrid (FLM) cierra este domingo su 85 edición con un balance provisional en facturación de 7,26 millones de euros y 600.000 visitantes, unas cifras inferiores a las provisionales del año pasado, y con la vista puesta en 2027 que tendrá las memorias como eje temático.

"Hemos competido con grandes acontecimientos de trascendencia histórica, como la visita del papa León XIV, y la advertencia repetida a los ciudadanos de que no se desplazasen al centro", ha dicho en rueda de prensa la directora de la FLM, Eva Orúe, que ha achacado a esta circunstancia el "considerable" descenso en las cifras, en relación al año anterior.

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Orúe ha añadido que la facturación es 430.000 euros inferior a los datos provisionales de 2025 y ha reconocido que la última previsión meteorológica de la Aemet, que podría suponer el cierre de la feria a las 15:00 horas de este domingo, afectaría aún más a los datos de facturación y venta, si bien está por confirmar esta clausura.

Los resultados definitivos se conocerán el 17 de junio, una vez incorporados los correspondientes a este último fin de semana. EFE

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