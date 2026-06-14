Tróia Resort, la urbanización de lujo en la que descansa Mourinho antes de su debut en el Real Madrid: enclave natural y campo de golf

Tróia Resort, el lugar en el que descansa José Mourinho en Portugal (MONTAJE INFOBAE).

Mientras comienza a preparar todos los detalles para su regreso al banquillo del Real Madrid, José Mourinho aprovecha los días previos a este nuevo desafío profesional en uno de los lugares más privilegiados de Portugal. Lejos de la presión mediática y de los focos que siempre acompañan a una de las figuras más influyentes del fútbol mundial, el técnico encuentra la calma en una exclusiva vivienda situada en la región del Alentejo.

A sus 63 años, Mourinho continúa siendo uno de los entrenadores más reconocidos del panorama internacional. Su trayectoria está marcada por éxitos en algunos de los clubes más importantes de Europa y por una personalidad que nunca ha pasado desapercibida. Sin embargo, cuando termina el ruido de los estadios y las ruedas de prensa, su realidad es muy distinta.

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El portugués ha elegido como refugio personal una de las zonas más exclusivas de la costa atlántica lusa: Tróia Resort. Según informa El Mueble, se trata de un enclave residencial de lujo rodeado de naturaleza, donde la privacidad es uno de los principales valores. Entre pinares, dunas y extensas playas, el entrenador disfruta de una propiedad diseñada para integrarse en el paisaje y ofrecer un ambiente de absoluta tranquilidad.

(Shutterstock)

Y es que, a diferencia de otros personajes públicos que optan por destinos más mediáticos como Lisboa o el Algarve, Mourinho se decantó por el Alentejo, una región conocida por sus paisajes vírgenes y su ritmo pausado. La vivienda se encuentra dentro de un exclusivo complejo residencial ubicado entre el estuario del Sado y el Parque Natural de Arrábida, dos de los espacios naturales más valiosos de Portugal. La zona combina playas prácticamente intactas, bosques de pinos y una importante riqueza medioambiental que ha sido cuidadosamente preservada.

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El proyecto urbanístico fue concebido con criterios sostenibles, respetando la vegetación autóctona y la fauna del entorno. Esta filosofía encaja con el deseo de muchos propietarios, entre los que también se encuentran familia Casiraghi; Eugenia Silva y Christian Louboutin, de disfrutar del lujo sin renunciar al contacto con la naturaleza.

Castelo Vide, en Portugal (Shutterstock).

Una casa diseñada para la tranquilidad

La residencia de Mourinho apuesta por una arquitectura contemporánea, caracterizada por líneas rectas, grandes superficies acristaladas y espacios abiertos que favorecen la entrada de luz natural. Tal y como explica el citado medio, el diseño busca eliminar barreras entre el interior y el exterior. Los enormes ventanales permiten contemplar el paisaje desde prácticamente cualquier estancia de la casa, creando una sensación de amplitud y conexión constante con el entorno.

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Los tonos neutros predominan en toda la vivienda, donde la madera natural adquiere un papel protagonista. El resultado es una decoración elegante y atemporal, alejada de excesos y pensada para transmitir serenidad. Uno de los espacios más destacados es el salón principal, una amplia estancia que comparte protagonismo con el comedor. Sofás de gran tamaño, mobiliario de diseño minimalista y una chimenea moderna convierten esta zona en el corazón de la casa. La mesa principal del comedor, fabricada en madera, se integra perfectamente en el conjunto decorativo, mientras que la iluminación cuidadosamente diseñada aporta un toque sofisticado sin perder calidez.

Tróia Resort, el lugar en el que descansa José Mourinho en Portugal (TróiaResort.com).

La cocina mantiene la misma línea estética que el resto de la vivienda. Los muebles en colores claros, las superficies de madera y los electrodomésticos integrados contribuyen a crear una imagen limpia y ordenada. Más allá de la estética, el espacio ha sido concebido para resultar práctico y cómodo en el día a día. La iluminación indirecta y la distribución abierta favorecen la sensación de amplitud y funcionalidad.

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El gran atractivo está en el exterior

Aunque el interior destaca por su elegancia, el verdadero protagonista de la propiedad es el espacio exterior. La vivienda se abre hacia una amplia terraza cubierta preparada para disfrutar de reuniones al aire libre durante gran parte del año. Desde allí se accede a un jardín cuidadosamente diseñado, donde predominan especies vegetales propias de la región.

Tróia Resort, el lugar en el que descansa José Mourinho en Portugal (TróiaResort.com).

En el centro del espacio exterior se encuentra una gran piscina de líneas rectas rodeada por una tarima de madera. La vegetación que rodea la parcela garantiza la intimidad sin romper la armonía con el paisaje natural. Este entorno permite al entrenador disfrutar de largos periodos de descanso lejos de las exigencias profesionales que han marcado gran parte de su vida.

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Además, el resort cuenta con todo tipo de lujos al alcance de sus residentes, como un centro wellnes, pistas deportivas y un espectacular campo de golf diseñado por Robert Trent Jones Sr. De hecho, tan impresionante es el recinto, que incluso se puede disfrutar allí de un trocito de historia de Portugal, ya que incluye unas ruinas romanas del siglo I d.C.