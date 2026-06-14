Seis años de cárcel por agresión sexual a una menor que conoció en redes sociales

Santa Cruz de Tenerife, 14 jun (EFE).- Un hombre acusado de agresión sexual a una niña de 11 años a la que conoció en una red social ha sido condenado a seis años de cárcel y al pago de 6.000 euros de indemnización y 4.000 euros de multa.

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pedía inicialmente 13 años de cárcel y 2.000 euros por los daños morales sufridos por la menor, pero en el juicio celebrado a puerta cerrada el acusado aceptó la mencionada pena.

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El encausado admitió que en noviembre de 2022 había contactado con la víctima a través de una red social y que pese a conocer su edad intercambiaron sus teléfonos y se ganó su confianza con promesas de recompensas económicas y conversaciones de fuerte contenido sexual.

A través de estos medios consiguió que la menor le enviara fotografías de contenido pornográfico suyas o de terceros, logrando finalmente mantener relaciones plenas en su vehículo en al menos tres ocasiones, entre febrero y abril de 2023.

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A consecuencia de todo ello, la joven sufre ansiedad y depresiones después de decidirse a contar lo ocurrido.

En la imposición de la pena se ha tenido en cuenta la atenuante de reparación del daño al depositar el acusado 1.900 euros antes de la celebración del juicio.

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Además de la pena de cárcel, tendrá prohibido acercarse o comunicarse con la joven durante 13 años y permanecer otros ocho años en libertad vigilada.

Tampoco podrá ejercer actividad o profesión que implique contacto con menores durante 14 años, periodo que comenzará a contar una vez salga de prisión. EFE

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