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Pérez Arce, máximo goleador de la liga Asobal, no se pone límites: "No soy conformista"

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Fernando Pérez Soto

León, 14 jun (EFE).- El máximo goleador de la liga Asobal, el extremo del Ademar León Gonzalo Pérez Arce, se ha propuesto para la próxima temporada superar el registro obtenido en la recién terminada -231 goles en 29 partidos a un promedio de ocho goles por encuentro-: "No soy conformista", afirma en una entrevista con EFE.

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"Ni me pongo límites, ni soy conformista, todo lo contrario, siempre intento mejorar cada temporada, en cada partido, porque siempre hay aspectos que corregir no solo en el acierto ofensivo, sino también en defensa, donde quizá el margen pueda ser mayor", ha precisado.

El menor de la saga Pérez Arce, que esta última temporada ha vuelto a reencontrarse con su hermano, el central y capitán, Rodrigo, se había quedado con la miel en los labios en dos ocasiones como máximo goleador, lo que finalmente ha logrado tras su etapa europea en Polonia y Alemania.

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"No era una obsesión cuando empecé la temporada, pero es cierto que a medida que se acercaba el final del campeonato sí quería lograr el mejor registro y existe esa ambición personal de poder alcanzar una buena cifra", afirma el extremo leonés, lejos de los máximos artilleros históricos de la competición, pero que apabulló a sus rivales en esta temporada.

Sus dos perseguidores, David Cadarso (Logroño) y Marcos Fis (Granollers), se quedaron muy lejos de su cifra con 165 y 164, respectivamente.

Y ello a pesar de que la temporada empezó con una lesión sufrida en la preparación previa que le condicionó físicamente en los primeros meses de competición, aunque posteriormente logró poner una velocidad de crucero con marcas de goles, a nivel individual, por encima de la decena en varias ocasiones.

Pese a su gran rendimiento, Gonzalo Pérez reconoce que la temporada ha sido un poco "agridulce" por haberse quedado el equipo fuera de los objetivos marcados, tanto en la liga como en Copa del Rey, donde lograron el año pasado un subcampeonato que permitió el premio de la competición europea en la que, quizá, mejor ha rendido Ademar esta campaña.

"A todos nos ha dejado un sabor de boca amargo porque el objetivo del equipo siempre tiene que ser pelear por estar en Europa y por eso nos ha quedado esa espinita clavada que intentaremos quitarnos la próxima temporada después de una campaña irregular, con muchos cambios y circunstancias condicionantes y que se hizo muy larga al final con derrotas dolorosas", señala.

Una de las circunstancias más dolorosas que vivirá el extremo zurdo es que, tras su renovación por una temporada, más otra segunda opcional -según decidió el club-, no podrá compartir vestuario con su hermano, al que no se prolongó el contrato.

"Para mí esta temporada era un regalo por poder volver a estar con mi hermano tras el paso por otros equipos europeos y creo que, al margen del aspecto personal, el equipo pierde un gran jugador que, como ha demostrado al final, era capaz de tirar del equipo en los momentos complicados y eso tiene enorme valor", resume.

Después de que otros compañeros de posición hayan entrado en los planes del seleccionador, Jordi Ribera, que ya le dio la oportunidad en 2021 antes de su primera salida de Ademar, en un amistoso ante Rumanía, el máximo artillero de la liga Asobal espera una nueva llamada de los 'Hispanos'.

"La esperanza siempre está y estará viva y nunca se pierde, pero solo queda seguir trabajando, haciendo bien las cosas para que el seleccionador pueda contar contigo y siempre mantengo la ilusión de un niño porque es algo muy grande estar con España", concluye. EFE

fps/rjh/jpd

(foto)

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