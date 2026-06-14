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España no dice adiós a las noches tropicales y ni las tormentas: la Aemet activa los avisos en once comunidades por calor y lluvias

La próxima semana será más estable, con precipitaciones aisladas y una nueva subida del mercurio

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Bañistas disfrutan de un día veraniego en la bahía de la Concha de San Sebastián, a 27 de mayo de 2026. (EFE/Juan Herrero)
Bañistas disfrutan de un día veraniego en la bahía de la Concha de San Sebastián, a 27 de mayo de 2026. (EFE/Juan Herrero)

A pesar de las lluvias, el calor no abandona a España. Ayer se registraron temperaturas máximas especialmente elevadas en varios puntos del país, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En Andújar, Jaén, los termómetros alcanzaron los 39,1 grados, la marca más elevada de la jornada. En Montoro, Córdoba, la temperatura máxima fue de 38,6 grados, mientras que en Ponteareas, en la provincia de Pontevedra, se llegó a 38,5 grados. Pero no fue la única localidad del norte con el mercurio disparado. En Cillorigo de Liébana (Cantabria), alcanzaron los 38,4 grados. En el ranking le sigue Bailén (Jaén), donde se registraron 38,3 grados. En Olivenza (Badajoz), la máxima fue de 38,1 grados. El aeropuerto de A Coruña marcó 37,7 grados, al igual que la ciudad de Badajoz. San Felices de Buelna (Cantabria) llegó a 37,6 grados y Barcarrota (Badajoz) alcanzó los 37,5 grados.

El episodio de altas temperaturas no terminará este domingo a pesar de que durante esta jornada se incrementa la inestabilidad atmosférica por la presencia de aire frío en las capas altas de la atmósfera. El choque de esta masa de aire y el calor de la superficie favorecerá la formación de nubes partir del mediodía. Estos cielos nubosos llegan acompañados de “chubascos y tormentas en amplias zonas del interior peninsular, sobre todo del oeste y de la zona centro. Podrán tener rachas de viento muy fuerte asociadas”, detalla el portavoz del organismo público, Rubén del Campo.

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Así, durante esta jornada, las temperaturas máximas serán algo más bajas en el extremo occidental peninsular y, en cambio, subirán en el este. “En general, seguiremos hablando de calor de pleno verano, con noches tropicales en la costa mediterránea, también en puntos del Cantábrico oriental, en el valle del Ebro y en áreas del centro y sur de la península, con máximas de hasta 38 grados en el centro del valle del Ebro y superiores a 35 grados en el resto del nordeste y áreas del centro y sur de la península”, avisa del Campo.

Ante este escenario, la Aemet ha activado el aviso amarillo (riesgo bajo) en ocho comunidades autónomas por tormentas. En concreto, en Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Comunidad de Madrid. Por otro lado, se ha activado el aviso por calor en Aragón, Cataluña y Navarra.

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Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

La predicción de la Aemet para la próxima semana

El lunes, de nuevo, predominará la inestabilidad atmosférica, por lo que crecerán nubes de evolución en amplias zonas del interior peninsular, “con posibles chubascos y tormentas que además podrán ir acompañadas un día más de rachas muy fuertes de viento”, según detalla el portavoz. Serán menos probables estas tormentas en la costa mediterránea y en Baleares. Y este día, fruto de la mayor nubosidad, las temperaturas máximas serán más bajas en la mayor parte del país, aunque aun así se repetirán las noches tropicales en el Mediterráneo, valle del Ebro y zonas del centro y del sur, y en las horas centrales del día y por la tarde se superarán los 30 a 32 grados de forma generalizada, incluso los 34 grados en los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir.

A partir del martes, según el actual pronóstico, lo más probable es que haya una tendencia hacia un tiempo más estable, por lo que las tormentas serán menos probables y afectarán a menos zonas, aunque todavía se seguirán formando, especialmente en áreas del interior de Galicia, de Asturias y de Castilla y León. En cuanto a los termómetros, las temperaturas tenderán a subir a lo largo de los días, “así que la próxima semana será en general también más cálida de lo normal, de nuevo con valores propios de pleno verano”, apostilla el portavoz.

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