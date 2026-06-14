Camilo: No encuentro manera de pensar en mí sino a través de los ojos de mis hijas

Alberto Valdés

Santa Cruz de Tenerife, 14 jun (EFE).- El cantante colombiano Camilo guarda una especial relación con Canarias, tanto que este sábado inauguró su gira europea en el marco del Tenerife Music Festival, su único concierto en España, donde repasó los grandes éxitos que le han llevado a la fama mundial, antes del lanzamiento del que será su próximo disco, marcado profundamente por la paternidad.

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Durante una entrevista con EFE previa a su actuación, el artista confesó que ésta era la primera vez que se subía a un escenario en 2026 y que se encontraba “muy ilusionado” de que fuera en el archipiélago, ya que los canarios han sido siempre “muy generosos” con él.

“He venido un montón de veces y he sido recibido con mucho cariño. Justo por eso, por la generosidad del público, que ha sido tan abierto, tan especial conmigo y me ha abierto las puertas de una manera genuina, honesta y bonita. Entonces estar aquí, tocar aquí tantas veces, ha sido un privilegio y espero que lo siga siendo por muchos años más”, indica el colombiano.

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Sobre su próximo disco admite que no quiere adelantar mucho, pero sí explica que es una obra “profundamente personal” con la que busca “inmortalizar el rol de padre” que en estos momentos “protagoniza absolutamente” todo lo que es.

“Este rol de padre me ha estado enseñando tantas cosas, he estado descubriendo mucho y con ganas de sembrar un montón de cosas más. Estoy haciendo esto en este álbum. Explorando a cabalidad, creativamente, las letras y la música de lo que va a haber en este álbum de una manera como un buceo profundo de la identidad”, dice el cantante mientras no pierde de vista a sus hijas que juegan cerca.

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A la hora de definirse a sí mismo, Camilo apela a una comparación con la idea de la fotografía y “la captura de cosas que están ahí esperando a ser capturadas” y admite que se identifica mucho con “la ingenuidad del fotógrafo turista”, que va a lugares que “no conoce”, donde “no es local”, y en los que puede incluso “llegar a pasar como ignorante”, pero se “deja llevar por la fascinación de la ingenuidad del ojo”.

Esa relación prevaleció “en momentos anteriores” de su vida, pero en este momento está “en una posición contraria”, donde explora cada vez menos “lo que hay fuera” y se centra cada vez más “en las puertas” que no conoce de su interior.

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“No encuentro manera de pensar en mí sino a través de los ojos de mis hijas. Creativamente, este álbum es un ejercicio de volverme a ver a mí mismo y a mi historia, a lo que he sido, a lo que soy y a mi infancia incluso. A través de verlas a ellas desarrollarse y ahí están saltando aquí al lado. Es muy particular. Este álbum es una foto de eso, de esa transformación que me ha hecho ser papá”, relata Camilo.

A pocos minutos de comenzar su concierto, el cantante volvió con su familia y compañeros para prepararse para salir a liderar un festival marcado por la presencia de otros grandes artistas como Iván Ferreiro, Pablo Alborán y Ana Mena.

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Una vez bajo los focos comenzó cantando 'Una vida pasada', casi como si de una señal se tratara, una que anuncia el comienzo de una nueva etapa personal y musical que está por descubrirse ante el mundo, para recorrer luego el camino del éxito que le ha llevado hasta lo más alto con 'Favorito', 'Vida de rico' o 'Por primera vez'.

Pero de entre las canciones de su set destacó una, 'Manos de Tijera', que según explica Camilo, le recuerda a Canarias cada vez que la escucha, porque la cantó en uno de sus primeros conciertos en las islas y en ese momento sintió “una relación muy bonita” con el público local que se mantiene vigente hasta hoy. EFE

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