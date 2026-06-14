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El PP lanza una web con "el mapa de la corrupción del PSOE"

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Madrid, 14 jun (EFE).-  El PP publica desde este domingo una página web destinada a ayudar al usuario “a entender los 15 procesos judiciales que cercan al círculo de Sánchez”, una trama “sin precedentes" en la que incluye a 94 investigados, 19 tipos de delitos y un potencial de 1.817 años de prisión.

“Los datos evidencian la magnitud y gravedad de un escándalo que afecta al Ejecutivo, al Partido Socialista, a la familia de Pedro Sánchez y hasta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero”, explica el PP en el comunicado público con el que ha anunciado hoy su web.

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El comunicado explica que la web latramapsoe.es “recopila los datos de un escándalo sin precedentes en nuestro país que, en estos momentos, incluye ya 15 causas judiciales" y delitos "que abarcan desde organización criminal, fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa o revelación de secretos hasta estafa, apropiación indebida, corrupción en los negocios o contrabando”.

La web, dice el PP, se lanza “precisamente” un día antes de que la esposa del presidente, Begoña Gómez, comparezca ante el juez Peinado, y en una semana en la que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, declare el martes en la Comisión de Interior del Senado por sus reuniones con Leire Díez.

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Por su parte, José Luis Rodríguez Zapatero deberá sentarse el 17 y 18 de junio frente al juez José Luis Calama, que acaba de ampliar su imputación a un delito fiscal y otro de contrabando por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en su despacho de Ferraz. EFE

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