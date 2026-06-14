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España supera el millón de donantes de sangre y plasma

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Madrid, 14 jun (EFE).- España ha superado el millón de donantes de sangre y plasma en 2025, una cifra que ha permitido alcanzar más de 1,6 millones de donaciones y garantizar la actividad asistencial en hospitales y centros sanitarios de todo el país, desde intervenciones quirúrgicas y trasplantes hasta tratamientos oncológicos y urgencias.

Son datos hechos públicos por el Ministerio de Sanidad con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, que reflejan que 1.070.169 personas han participado el pasado año en la donación de sangre, lo que se traducido en 1.662.035 donaciones de sangre y sus componentes.

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La disponibilidad de sangre y plasma resulta esencial, según subraya Sanidad, y lo es para responder a las necesidades diarias del sistema sanitario y para asegurar la atención de pacientes que requieren transfusiones o medicamentos derivados del plasma.

Además, en un contexto internacional marcado por crisis sanitarias, conflictos bélicos y un aumento de las catástrofes naturales, Sanidad ha incidido en la importancia de mantener una base sólida de donantes y de reforzar los sistemas de donación para garantizar el suministro.

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España mantiene un modelo sustentado en la donación voluntaria, altruista y no remunerada, un principio que, según el Ministerio, contribuye a preservar la seguridad, la equidad y la sostenibilidad del sistema.

Y uno de los desafíos sigue siendo incrementar la disponibilidad de plasma, que es indispensable para elaborar medicamentos empleados en el tratamiento de numerosas enfermedades crónicas. Durante 2025 se han obtenido 478.229 litros de plasma, un 1,32 % más que el año anterior.

De esa cantidad, 67.551 litros han procedido de plasmaféresis, una técnica que permite extraer plasma de forma específica y devolver al donante el resto de componentes sanguíneos. A lo largo del año se realizaron 108.304 procedimientos mediante este sistema.

La recogida de plasma ha aumentado de forma progresiva en los últimos años, pero Sanidad advierte de que sigue siendo necesario seguir impulsando la captación de donantes para avanzar hacia una mayor autosuficiencia y reducir la dependencia exterior en el acceso a tratamientos esenciales.

Por eso, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre, que este año se conmemora bajo el lema 'Una gota de humanidad. Donemos sangre. Salvemos vidas', el Ministerio ha agradecido el compromiso de los donantes y ha recordado que cada donación constituye un gesto de solidaridad que contribuye a salvar vidas y fortalecer el sistema sanitario. EFE

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