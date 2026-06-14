Muere un hombre tras ser atropellado en la autovía A-5 en Talavera de la Reina (Toledo)

Toledo, 14 jun (EFE).- Un hombre que iba andando por la autovía A-5 a la altura de Talavera de la Reina (Toledo) ha muerto atropellado.

El 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el accidente, cuyas causas se están investigando, se produjo pasadas las 23:00 horas de la noche de este sábado en el kilómetro 125 de la A-5.

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Hasta el lugar de los hechos se desplazaron Guardia Civil y una UVI, que certificó el fallecimiento de la víctima. EFE