Pablo Villalobos y María Isabel Tellez, ganadores del Maratón Alpino Madrileño 2026

Madrid, 14 jun (EFE).- El extremeño Pablo Villalobos y la madrileña María Isabel Tellez lograron este domingo en Cercedilla la victoria en el exigente Maratón Alpino Madrileño (MAM), de 44 kilómetros, con alrededor de 2.500 metros de desnivel positivo y considerado por gran parte de los corredores como "el maratón más duro del mundo".

La prueba, limitada a 400 participantes al disputarse en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y que agotó dorsales en solo cinco días, coronó a Pablo Villalobos y María Isabel Tellez como sus ganadores.

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Villalobos, quinto en el maratón de los Europeos de Barcelona 2010 y séptimo en 5.000 metros en los Europeos de Goteborg 2006, cruzó la meta en un tiempo de 4h39:30, conquistando una prueba que se le había resistido en varias ocasiones y que rozó en alguna ocasión con el podio.

El atleta de Almendralejo, de la A.D.Marathon, gestionó con calma el ascenso hasta la Bola del Mundo y fue el segundo en el primer paso por Cotos antes de pasar a liderar la prueba en Peñalara, cumbre que alcanzó tras poco más de dos horas y cuarenta y cinco minutos.

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Villalobos, que completó el MAM a un ritmo de 6:21 minutos por kilómetro, estuvo acompañado en el podio por Enric Gómez (4h52:56) y por el francés Adrien Konareff (4h56:09).

En la categoría femenina María Isabel Tellez alcanzó la meta en Cercedilla tras 6h43:03 de esfuerzo, aventajando en más de veinte minutos a Laura Cabello (7h05:08), segunda. Gloria Serrazina completó el podio tras 7h07:54 de competición.

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El Maratón Alpino Madrileño está considerado el maratón de montaña más exigente del mundo con sus más de 4.000 metros de desnivel acumulado en sus 44 kilómetros.

Los corredores Francisco Javier Rodríguez, Enrique Garrandés y José Manuel Calleja volvieron a completar esta edición, con lo que mantienen su idilio con una prueba en la que han participado en las veintinueve ediciones celebradas.

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Hasta trece participantes, además, completaron el reto CrossMAM al encadenar el Cross Alpino del Telégrafo celebrado el sábado con el Maratón Alpino Madrileño de este domingo.

El MAM, por su celebración en un entorno natural de gran valor medioambiental, un espacio protegido por el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, es una prueba pionera en la implementación de medidas de protección de un enclave tan sensible.

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En la jornada precedente, en el Cross del Telégrafo de 19 kilómetros, Ismael Gómez, que detuvo el crono en 1h44:22, y Belén de las Heras, en 2h 25:10, se impusieron en una edición celebrada bajo un intenso calor que, entre otras áreas, pasó por la zona de Siete Picos, la Fuenfría, el valle de Navalmedio o el Puerto de Navacerrada. EFE