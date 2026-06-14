Siguen las labores de control del incendio de Grado (Asturias), ya estabilizado

Oviedo, 14 jun (EFE).- Los bomberos siguen trabajando este domingo en el incendio declarado ayer en el municipio asturiano de Grado, que se encuentra estabilizado tras quemar una superficie estimada en unas 65 hectáreas.

Según el 112, se están realizando tareas de control de perímetro y vigilancia así como protección de viviendas y refrigeración de puntos calientes en un fuego que llevó a declarar la fase de emergencia en situación 1 del Plan de Incendios del Principado

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En las labores de extinción, coordinadas desde el puesto de mando avanzado constituido en Sestiello, están participando una veintena de bomberos y empresas forestales con una decena de vehículos entre autobombas y nodrizas así como dos helicópteros del SEPA y un avión anfibio del Ministerio para la Transición Ecológica.

Durante la pasada madrugada se hicieron labores de extinción junto a la boca de los túneles de la autovía A-63 en sentido Oviedo lo que obligó a cortar temporalmente la circulación en dicha vía, que permanece abierta desde primera hora de la mañana.

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Por su parte, el tráfico por el puente de Peñaflor se regula con un semáforo que permite el paso desde la N-634 hacia las localidades de Grullos y El Escamplero mientras que en sentido contrario está cortado por desprendimiento de piedras por el incendio.

Desde que se declaró el incendio, en torno a las 13:25 horas de ayer, el fuego amenazó a las localidades de Vega de Anzo, Sestiello y Peñaflor, que suman unos doscientos habitantes, sin que finalmente resultara necesario evacuarlas.

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Durante la jornada de hoy once municipios de la zona central de Asturias están en situación de riesgo muy alto de incendios y se esperan chubascos y tormentas en el interior de la región así como un ascenso de las temperaturas mínimas y un descenso de las máximas. EFE