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Miles de docentes y familias marchan por Madrid en defensa de la educación pública

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Madrid, 14 jun (EFE).- Miles de docentes, familias y estudiantes han marchado este domingo por el centro de Madrid en defensa de la enseñanza pública y por mejores condiciones laborales y económicas para el profesorado de esta comunidad.

"Frente a los recortes, comunidad y unidad. La pública se defiende", ha sido el lema de esta gran manifestación que ha empezado en las inmediaciones de la plaza de Neptuno y llegará hasta la Puerta del Sol, convocada por CCOO, UGT, la asociación de padres y madres CONFAPA, y apoyada por plataformas como 'Aprender sin calor' y el PSOE madrileño.

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En un ambiente festivo, vestidos con camisetas verdes, amarillas -representación de las escuelas infantiles- y rojas -de lucha contra el calor en las aulas-, cientos de profesores, alumnos, familias y ciudadanos han protestado por unas clases con ratios "insostenibles", por la falta de apoyos ante el alumnado con necesidades educativas específicas y por una infrafinanciación en el sistema educativo madrileño.

"Actualmente, la oferta educativa de la concertada financiada con fondos públicos es mayor que la de la pública y además se han blindado los conciertos educativos por 10 años", ha criticado la secretaria general de Educación de la Federación madrileña de CCOO, Aida San Millán, que ha adelantado que esta manifestación es la "antesala" a la huelga indefinida que se prepara a partir de octubre.

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"Es el momento de dar el golpe en la mesa. El profesorado madrileño es el peor pagado de toda España", ha dicho mientras se ha quejado de que la Comunidad de Madrid lleve doce años sin ampliar plantillas, "con casi 6.000 trabajadores menos en la educación pública" desde los recortes que provocó la crisis económica.

Pero también, por la ausencia de medidas para paliar el calor que soportan los colegios públicos cada cierre de curso, ha sido otro de los motivos por los que se manifiestan padres, madres y profesores.

María Sánchez, de la plataforma 'Aprender sin calor', ha señalado que "es imposible que los niños puedan dar clase, los niños están deshidratados" , y ha valorado que los plenos de muchos distritos están empezando a tomar conciencia, con proyectos para aclimatar patios, con sombras, toldos y fuentes.

Fernando Mardones, vicepresidente y portavoz de COFAPA, ha incidido en que hay "objetivos suficientes para argumentar esta manifestación y la huelga indefinida que se va a plantear a partir del próximo curso de manera unitaria".

Con globos de colores, pitos y cánticos de 'Arriba, todos a luchar' o 'Ayuso escucha la pública está en lucha', los asistentes han marchado hacia la Puerta del Sol para leer un manifiesto que incidirá en el próximo paro general.

Por su parte, la líder socialista madrileña, Reyes Maroto, ha pedido a la presidenta regional y al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que "en lugar de confrontar" y de "humillar" a las familias y a la comunidad educativa, "como están haciendo con las trabajadoras infantiles (que llevan más de 60 días en huelga) que se sienten a negociar". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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