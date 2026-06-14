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Camilo Vargas, el portero que abre las puertas de su "casa" a la selección colombiana

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Jorge Gil Ángel

Redacción Deportes, 14 jun (EFE).- La Academia AGA de la ciudad mexicana de Zapopan, parte del área metropolitana de Guadalajara, fue inaugurada en septiembre de 2023 y desde entonces es la "casa" del portero colombiano Camilo Vargas, que le abrió las puertas de este complejo deportivo a sus compañeros en la selección cafetera.

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El guardameta de 37 años milita en el Atlas mexicano desde 2019 y es uno de los mayores ídolos de Los Zorros, pues fue la gran figura del equipo en los títulos de liga conseguidos en 2021 y 2022, que son dos de las tres veces que su equipo ha ganado el campeonato mexicano.

"Día de trabajo en CASA", escribió Vargas en las redes sociales, donde subió fotos de los entrenamientos con la selección colombiana en la Academia AGA, a donde llegaron aficionados que buscaban fotos con él.

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Atlas, por su parte, lleva tres días publicando fotos no solo del portero sino también del resto de convocados de la selección cafetera, como James Rodríguez y Luis Díaz, mientras se preparan para el debut en la Copa del Mundo el próximo miércoles ante Uzbekistán en Ciudad de México.

"Saludos desde La Ciudad de la Furia, acá les cuidamos a sus muchachos que entrenan con la selección colombiana", escribió el club tapatío en Instagram, donde etiquetó a clubes como el Bayern de Múnich, Benfica, Sporting Club de Portugal y Cruz Azul, donde militan algunos de los jugadores cafeteros.

La delegación colombiana llegó a México el 10 de junio para establecer su campamento en Zapopan.

Camilo Vargas llegó al Atlas en el segundo semestre de 2019 tras una buena temporada en el Deportivo Cali, donde estaba luego de un flojo paso por el Atlético Nacional donde nunca se pudo consolidar pese a que era un jugador fijo en la selección colombiana desde 2014.

En el club mexicano empezó a destacar por sus atajadas, que lo consolidaron como titular y lo convirtieron en una de los joyas de un equipo que tenía sed de victoria, pues hasta entonces el equipo sólo había ganado un título de liga, en la temporada 1950-51.

Tanto en el título de 2021 como en el de 2022, el portero colombiano desempeñó un rol clave con sus atajadas.

En la final del Torneo Apertura de 2021, el título se definió en los penaltis y el ex guardameta del Independiente Santa Fe bogotano atajó dos cobros del León, por lo que se convirtió en ídolo indiscutible del club.

Él ayudó a romper una sequía de 70 años.

Seis meses después se volvió a coronar campeón y mantuvo un papel protagónico en el equipo, razón por la cual hoy, cuatro años después, sigue siendo titular indiscutible no solo del club sino también de la selección colombiana.

En el equipo Cafetero se ha convertido en una figura clave para el entrenador argentino Néstor Lorenzo y en una garantía de seguridad entre los tres palos. EFE

(foto)

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