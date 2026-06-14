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La AUGC pide refuerzos y valora la labor de los agentes para salvar a migrantes en el mar

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Ceuta, 14 jun (EFE).- La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Ceuta ha puesto en valor la labor de los agentes para "salvar vidas" de migrantes en el mar y ha solicitado un "refuerzo" en los medios para hacer frente a la presión migratoria.

En un comunicado, la AUGC ha expresado su "reconocimiento" a los agentes que estos dos últimos días han efectuado un "extraordinario esfuerzo profesional y humanitario" para hacer frente a una nueva situación de emergencia derivada de los intentos de entrada irregular a nado por distintos puntos del litoral ceutí.

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Numerosos efectivos tuvieron que intervenir de manera ininterrumpida para interceptar, auxiliar y poner a salvo a decenas de personas que trataban de alcanzar territorio español bordeando el espigón del Tarajal y otras zonas de la bahía sur, según la asociación.

Entre ellas se encontraban numerosos menores de edad que, pese a las adversas condiciones meteorológicas y al fuerte viento de levante reinante durante toda la jornada, decidieron lanzarse al mar en una "travesía extremadamente peligrosa que puso en serio riesgo" sus vidas.

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La situación vivida volvió a exigir una "respuesta inmediata, coordinada y eficaz por parte de los guardias civiles, que tuvieron que prolongar su actividad más allá de sus cometidos ordinarios para afrontar una sucesión constante de incidencias, rescates y actuaciones humanitarias".

Los agentes destinados en Ceuta "demostraron una enorme capacidad de sacrificio, entrega y compromiso con la protección de la vida humana, actuando en condiciones especialmente complejas y con una presión operativa que pocas plantillas soportan de manera tan continuada".

La AUGC ha destacado que los acontecimientos "no constituyen un episodio aislado" y ha pedido "una atención específica y permanente por parte de las administraciones competentes".

La asociación ha considerado necesario la necesidad de reforzar las plantillas y dotar a la Comandancia de los medios humanos y materiales necesarios para afrontar con las máximas garantías una realidad que se ha convertido en estructural. EFE

(foto)

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