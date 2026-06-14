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Luis Penido abandona la prueba de Glasbachrennen por rotura de la suspensión

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Redacción deportes, 14 jun (EFE).- El piloto gallego Luis Penido se vio obligado este domingo a abandonar la subida de Glasbachrennen (Alemania) en el Campeonato de Europa de montaña tras sufrir la rotura de la suspensión de su Renault Clio.

Después de una jornada de entrenamientos de sábado sin demasiado contratiempos, Penido ha tenido que abandonar la mítica prueba en los primeros metros de la primera manga oficial a causa de un fallo en la suspensión trasera derecha de su coche.

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Después de los problemas de suspensión de la semana pasada en República Checa, el equipo técnico había revisado a fondo la suspensión del Clio. El objetivo del equipo era pelear por el triunfo en tierras alemanas para seguir optando al título continental. No obstante, la rotura provocó una inevitable salida de pista que obligó al piloto a certificar el abandono inmediato de la prueba.

“Las carreras a veces tienen estas cosas y hay que aceptarlas", asumen desde el equipo técnico del equipo de Penido, que, tras este contratiempo, se ha quedado sin opciones de revalidar el título europeo del Grupo 5 -antes de la prueba de este domingo ocupaba el segundo puesto de la clasificación general-.

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"Queremos dar las gracias de corazón a todos nuestros patrocinadores, colaboradores y a los aficionados que nos empujan en cada kilómetro, tanto desde casa como los que se han acercado hasta Alemania. Volveremos con más fuerza”, apuntó el piloto gallego desde Alemania. EFE

dmg/jpd

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