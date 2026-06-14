Nagelsmann: "Curazao ha jugado mejor de lo que mucha gente en Alemania esperaba"

Houston (EE.UU.), 14 jun (EFE).- Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, dijo este domingo, tras el 7-1 endosado a Curazao en el estreno mundialista de su equipo, que su rival jugó "mejor de lo que mucha gente esperaba" y destacó el "coraje" mostrado por su primer rival, debutante en un torneo de este nivel.

"Fue un gran comienzo, los primeros 15 minutos fueron excelentes y creo que pudimos marcar más. El empate fue inesperado, y fue bueno ver la reacción del equipo. Curazao jugó mejor de lo que la gente esperaba en Alemania, jugaron con coraje", afirmó Nagelsmann en la rueda de prensa posterior al partido del NRG Stadium de Houston.

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La selección de Alemania arrancó su camino en el Mundial con un contundente 7-1 contra la debutante Curazao, luciendo poderío ofensivo y fútbol coral para tomar impulso en el exigente grupo E, en el que también están encuadrados Ecuador y Costa de Marfil.

Los goles de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (doblete), Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav lanzaron al seleccionado de Julian Nagelsmann contra un Curazao que, pese a la derrota, hizo historia con la primera diana de su historia en una Copa del Mundo, obra de Livano Comenencia.

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"Se nota la conexión que hay entre los jugadores. Lo más importante es que este equipo tiene afinidad, eso es clave y tenemos que seguir", dijo.

Nagelsmann, que alcanzó los 1.000 días al mando de Alemania, insistió en la importancia de luchar por un objetivo común.

"No se trata de mis objetivos, se trata de nuestros objetivos. Estamos en un camino importante y hay cosas que podemos hacer mejor", consideró. EFE

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