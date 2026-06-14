Luis de la Fuente: ¿Cucurella? No hablo de clubes; para la selección, es un valor seguro”

Atlanta (EE.UU.) 14 jun (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, no quiso hablar de la posibilidad de que su futbolista, Marc Cucurella, fiche por el Real Madrid y destacó que, para él, se trata de “un valor seguro” al que conoce desde los 17 años.

“Cucurella… no hablo de los clubes. Para la selección, Cucurella es un valor seguro. Es una apuesta convencida. Lleva con nosotros, y conmigo especialmente, desde que tiene 17 años. Sé de su potencial y su capacidad de gestionar momentos difíciles. Es un valor seguro. Para la selección es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo”, dijo en rueda de prensa.

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Un Cucurella cuyo futuro está en el foco el día antes de que España debute en el Mundial, después de que el periodista Fabrizio Romano, especializado en información de traspasos, informase de que el equipo presidido por Florentino Pérez se adelantó a otros clubes europeos por su fichaje.

“Marc Cucurella se une al Real Madrid por un paquete de 60 millones de euros procedente del Chelsea”, escribió en sus cuentas oficiales en redes sociales.

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Una situación sobre el futuro de Cucurella que Luis de la Fuente asegura que no afecta a su equipo.

“Conozco muy bien a todos los jugadores y sé de su compromiso y profesionalidad. Esto ya lo hemos vivido en la Eurocopa con otros compañeros y lo vivimos con una naturalidad que no genera ningún contratiempo ni situación incómoda. Nada del equipo haría nada que pudiera perjudicar al resto del equipo. Si es una buena noticia para Cucurella o surge para otro compañero nos alegramos”, declaró. EFE

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