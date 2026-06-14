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Fàbregas: "Quiero retirarme en el Barça cuando llegue el momento"

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Colonia, 14 jun (EFE).- El pivote del Barça Ludovic Fàbregas expresó este domingo, tras la euforia por la conquista de la decimotercera Liga de Campeones, su deseo de prolongar su vinculación con el conjunto azulgrana el máximo tiempo posible y retirarse en el club catalán "cuando toque".

"Bueno, es mi opinión, obviamente. Espero que ese momento llegue lo más tarde posible, pero siempre he tenido el deseo de jugar en el Barça, de estar aquí el mayor tiempo posible y retirarme en el club cuando llegue el momento", apuntó el internacional francés a EFE.

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Desde la pista del Lanxess Arena, Fàbregas, aún con la emoción del título europeo, insistió en el carácter excepcional de una temporada que calificó de histórica y prácticamente perfecta para el conjunto azulgrana.

"Este club es increíble, este equipo es increíble", reiteró el pivote, que se mostró orgulloso de haber regresado este verano para formar parte de un grupo que ha firmado un curso en el que, según recordó, "cuando juegas 61 partidos y ganas 60, es que te lo mereces".

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El pivote francés explicó que desde la pretemporada en Andorra percibió señales claras de lo que podía venir: la conquista de los siete títulos en juego. "Se ha confirmado”, resumió, al ser preguntado por esa sensación de hambre competitiva que ya intuía en el vestuario.

En lo estrictamente deportivo, Fàbregas se refirió a su expulsión en el minuto 45 que podía haber cambiado el desenlace, una acción que consideró discutible y con impacto potencial en el desarrollo del partido.

"Es decisión de los árbitros y se tiene que respetar, pero una decisión como esta puede tener muchas consecuencias en un partido de este nivel", señaló, al tiempo que defendió su interpretación de la jugada.

Finalmente, el internacional francés tuvo palabras de agradecimiento para compañeros que dejarán el Barça este verano, como Emil Nielsen, y dejó abierta la puerta a un posible regreso del portero danés en el futuro.

"Si algún día quiere volver, la puerta estará abierta. Yo le esperaré; yo seguiré aquí y me retiraré en el Barça", concluyó.

EFE

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avm/jl

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