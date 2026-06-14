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75-87. El Valencia Basket gana en Badalona y es finalista de la Liga Endesa

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Badalona (Barcelona), 14 jun (EFE).- El Valencia Basket ganó en Badalona al Asisa Joventut por 75-87 y se convirtió en el segundo finalista de la Liga Endesa, una final en la que ya espera el Barça.

Los 19 rebotes ofensivos de los 'taronja', que desquiciaron completamente a los catalanes, fueron clave para conseguir el 3-0 en la serie y acceder a la final por la vía rápida.

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El Valencia Basket arrancó con la sexta marcha en el acelerador puesta, con un acertado Jean Montero que anotó tres triples consecutivos para provocar el primer tiempo muerto de Dani Miret (3-11, min. 5).

Como era de esperar, el Asisa Joventut reaccionó de la mano de Ricky Rubio, y en un abrir y cerrar de ojos, igualaron la contienda (11-13, min. 8).

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El tramo final del primer cuarto fue muy igualado, con mucha intensidad defensiva en ambos lados, y se cerró con un 18-20 a favor de los visitantes gracias a un mate sobre la bocina de Yankuba Sima.

La Penya arrancó mejor el segundo periodo, con un inspirado Cameron Hunt, y los verdinegros consiguieron ponerse por delante en el marcador (28-27, min. 15).

Sin embargo, cuando mejor estuvieron los locales, en el Valencia Basket irrumpió la figura de Kameron Taylor para culminar un parcial de 2-10 que hizo abrir una pequeña brecha en el luminoso (30-37, min. 18).

El Asisa Joventut mejoró sus porcentajes en ataque y lograron llegar al tiempo de descanso con un 39-41 que dejó todo más que igualado de cara a la segunda mitad.

En la reanudación, los verdinegros ofrecieron su mejor versión y un mate de Michael Ruzic puso a los suyos hasta cuatro puntos arriba, lo que provocó esta vez el tiempo muerto de Pedro Martínez (52-48, min. 25).

Un parón que hizo efecto inmediato en los ‘taronja’, con parcial de 0-9 con Taylor y Costello de protagonistas, lo que generó un enfriamiento en el ambiente del Olímpic (52-57, min. 28).

El parcial valenciano fue a más y llegaron al final del tercer cuarto con 55-64 que hizo mucho daño a los de Dani Miret.

Ya en los últimos diez minutos de partido, el Asisa Joventut creyó en la remontada bajo la dirección de juego de Rubio y rebajaron la desventaja psicológica de los diez puntos (68-75, min. 35).

Los verdinegros tuvieron múltiples opciones de ponerse a tan sólo dos puntos, pero fallaron y el Valencia Basket aprovechó la oportunidad para volverse a escapar de la mano de un acertadísimo Taylor (73-81, min. 38).

Los últimos minutos fueron de puro trámite y el Valencia Basket confirmó la victoria en Badalona por 75-87 para acceder a la final de la Liga Endesa.

Ficha técnica:

75. Asisa Joventut (18+21+16+20): Rubio (17), Hunt (11), Kraag (7), Parker (15), Ruzic (8) -cinco inicial-; Drell (-), Hakanson (3), Vives (3), Morin (2), Niebla (2), Birgander (5) y Hanga (2).

87. Valencia Basket (20+21+23+23): Montero (24), Taylor (13), de Larrea (2), Pradilla (5), Sako (6) -cinco inicial-; Badio (11), Key (7), Moore (3), Cárdenas (3), Costello (9) y Sima (4).

Árbitros: Fernando Calatrava, Martín Caballero y Alfonso Olivares. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente al tercero de la serie de semifinales de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Palau Municipal d'Esports de Badalona ante 10.142 espectadores. EFE

jvs/jl

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