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Encuentran el cadáver de un hombre que se ha ahogado en el Pantano de San Juan en Madrid

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Madrid, 14 jun (EFE).- Los bomberos de la Comunidad de Madrid han localizado el cadáver de un hombre de 57 años que se ha ahogado la tarde de este domingo en el Pantano de San Juan en Madrid, ha informado Emergencias Comunidad de Madrid 112.

Sobre las siete de la tarde el 112 ha recibido una llamada en la que varias personas alertaban de que un hombre que estaba nadando junto al muro del pantano había desparecido, y se ha activado a la Policía Local, a los Bomberos de la Comunidad de Madrid, a la Guardia Civil y al Summa.

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Una barca de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y otra de Policía Local han realizando una búsqueda superficial del desparecido, mientras un equipo de drones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, con cámaras térmicas, se ha incorporado a la operación.

Ha sido este equipo de drones el que ha hallado el cuerpo del hombre, aproximadamente una hora más tarde y a unos tres metros de profundidad.

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Tras la localización han balizado el lugar exacto y del levantamiento del cadáver se encargará el GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) de la Guardia Civil. EFE

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