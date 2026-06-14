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Las triatletas paralímpicas Susana Rodriguez y Eva Moral, oro en el Europeo de Tarragona

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Tarragona, 14 jun (EFE).- Las triatletas paralímpicas Susana Rodríguez y Eva Moral han ganado este domingo el oro en la segunda y última jornada del Campeonato de Europa de triatlón celebrado en Tarragona.

La gallega Susana Rodríguez, con su guía Sara Pérez, ha conseguido el oro en categoría PTVI, para triatletas con discapacidad visual, su séptimo título a nivel continental; mientras que la madrileña Eva Moral se ha impuesto en la categoría PTWC, para deportistas con silla de ruedas.

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La selección española paralímpica ha logrado otras cuatro medallas: las platas de Daniel Molina (PTS3) y Nil Riudavets (PTS4) y los bronces de Héctor Catalá (PTVI) y María Fuertes (PTS5).

"Los triatletas han destacado la personalidad de este circuito, que ha gustado mucho, y a nivel organizativo nos vamos tremendamente contentos y con la idea de que aquí se puede seguir construyendo un proyecto deportivo y social alrededor del triatlón que sea referente internacional", ha asegurado el presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo.

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Las pruebas paralímpicas y las competiciones de grupos de edad en distancia estándar han cerrado este domingo el Campeonato de Europa de triatlón en Tarragona, que arrancó el sábado.

En grupos de edad, los triatletas españoles han ganado ocho medallas: los oros de Berta Bruguera, César Pereira, Alberto Hernández y Josep Colomé; y las platas de Pilar Raro, Sergi Lasheras, Yolanda y Asier Astigarraga.

Un total de 1.400 deportistas han participado en este Europeo, que ha tenido como epicentro el Puerto de Tarragona.

En la categoría élite, disputada el sábado, la victoria fue para la alemana Lisa Tertsch y el británico Oliver Conway. EFE

dpj/xsf/jl

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