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'Checo' Pérez: Tendremos mejoras en Austria que nos deberían ayudar a dar un paso adelante

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Redacción deportes, 14 jun (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que acabó decimocuarto este domingo el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Montmeló que en la próxima prueba, en Austria, tendrán "mejoras que" les "deberían ayudar a dar un paso adelante".

"Barcelona es el tipo de circuito que expone las debilidades y desde ese punto de vista nos ha dado una imagen bastante clara de los aspectos en los que necesitamos mejorar", manifestó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), subcampeón mundial hace tres y que, tras una temporada alejado de ella, regresó este curso a la Fórmula Uno.

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"Cada carrera que acabamos nos aporta unos datos valiosos y nos ayuda a entender mucho mejor nuestras limitaciones, particularmente en tandas largas", manifestó el bravo piloto tapatío, que cuenta seis victorias y 39 podios en la categoría reina

"Los problemas no los vamos a solucionar de un día para otro, pero tendremos mejoras en Austria -sede del próximo Gran Premio, dentro de dos fines de semana, en el Red Bull Ring de Speilberg (Estiria)- que nos deberían ayudar a dar un paso adelante; y aún llegarán más desarrollos después de eso", comentó este domingo, en Montmeló, el mejor piloto de la historia de México, después de lograr su mejor resultado de la temporada. EFE

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