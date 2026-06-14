Advocaat: "Alemania fue simplemente demasiado fuerte"

Houston (EE.UU.), 14 jun (EFE).- Dick Advocaat, seleccionador de Curazao, afirmó este domingo que Alemania "fue simplemente demasiado fuerte", tras la derrota 1-7 sufrida en Houston en el estreno mundialista de su selección.

"Fueron simplemente demasiado fuertes. Concedimos demasiados goles evitables, diría que 4-1 era un resultado correcto, pero a nivel de calidad Alemania fue mejor que nosotros", dijo Advocaat en la rueda de prensa posterior al partido del NRG Stadium.

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El técnico holandés, el más veterano de siempre en dirigir un partido de la Copa del Mundo (78 años), reconoció que le emocionó el apoyo de la afición de Curazao pese a la derrota.

"Fue la alegría de la gente de Curazao, también se vio después del partido. Quizás sea mi edad, pero ahí es cuando emerge la emoción. Tengo que intentar evitarlo, no me gusta, pero me emocioné por la alegría de la gente", aseguró.

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"Creo que podemos estar orgullosos", insistió.

La selección de Alemania arrancó su camino en el Mundial con un contundente 7-1 contra la debutante Curazao en el NRG Stadium de Houston, luciendo poderío ofensivo y fútbol coral para tomar impulso en el exigente grupo E, en el que también están encuadrados Ecuador y Costa de Marfil.

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Los goles de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (doblete), Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav lanzaron al seleccionado de Julian Nagelsmann contra un Curazao que, pese a la derrota, hizo historia con la primera diana de su historia en una Copa del Mundo, obra de Livano Comenencia.

"La presión la tienen los demás, nosotros estamos orgullosos por participar", afirmó Advocaat. EFE