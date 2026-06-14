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El Alba arrebata el factor cancha al Bayern e iguala la serie por la Bundesliga

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Redacción Deportes, 14 jun (EFE).- El Alba Berlín, entrenado por el cordobés Pedro Calles, derrotó este domingo al local Bayern Múnich por 79-86, en el segundo partido de las finales por el título de la Basketball Bundesliga (BBL), la liga alemana de baloncesto, e igualó 1-1 la serie que se disputa al mejor de cinco partidos.

El conjunto berlinés comenzó con muy buenas sensaciones el duelo y cerró el primer cuarto con un favorable 18-24. Sin embargo, el Bayern, entrenado por el veterano serbio, Svetislav Pesic, se rehízo para voltear el marcador y marcharse con una ventaja de cinco puntos al descanso.

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Lejos de venirse abajo, el Alba cuajó una excelente segunda mitad y consiguió una gran victoria en casa del Bayern, justo antes de que la serie se traslade a Berlín.

Con el empate actual, los de Pedro Calles podrían proclamarse campeones si encadenan sus dos próximos triunfos como local en el Uber Arena de la capital alemana.

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Los jóvenes jugadores alemanes del Alba, Jack Kayil y Michael Rataj, de 20 y 22 años respectivamente, fueron claves al anotar de manera conjunta 31 puntos, y contrarrestaron la gran actuación del base macedonio Nenad Dimitrijevic, del Bayern Múnich, que terminó con 20 puntos.

El Bayern, campeón de las dos últimas ediciones, terminó como el líder de la liga alemana con un balance de 29 triunfos y 5 derrotas. Por su parte, el Alba acabó en segundo lugar con un favorable 24-10. EFE

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