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La Operación Paso del Estreho arranca el lunes con la previsión de un 3 % más de tránsito

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Algeciras (Cádiz), 14 jun (EFE).- La Operación Paso del Estrecho (OPE) arrancará este lunes con la previsión estimada de superar en un 3 % los casi 3,5 millones de pasajeros y los 857.000 vehículos registrados en 2025.

Ante su inminente inicio, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha pedido este domingo “máxima prudencia en las carreteras, planificar el viaje con antelación y seguir las indicaciones de las autoridades y fuentes oficiales”.

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Para hacer frente “al mayor tránsito de personas entre dos continentes”, el Gobierno español ha preparado un amplio dispositivo de coordinación, asistencia e información destinado a garantizar la seguridad y fluidez de los desplazamientos entre Europa y el norte de África, “integrado por más de 31.500 profesionales y con la incorporación de tecnología digital de última generación”.

Así, según ha destacado Fernández en una nota de prensa, “Andalucía asumirá un papel fundamental” en esta operación al concentrar cinco (Almería, Granada, Málaga, Algeciras y Tarifa) de los siete puertos peninsulares participantes por los que embarcaron, en 2025, más del 96 % de los vehículos y pasajeros del total de la OPE.

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La OPE alcanza este año su 37 edición tras registrar en 2025 cifras récord, con 3.488.885 pasajeros y 857.784 vehículos transportados entre ambos continentes mediante 10.536 rotaciones marítimas. De este total, pasaron por los 5 puertos andaluces 3.373.697 personas y 829.774 vehículos.

La edición de 2026 encara el desafío de incluir los nuevos sistemas de controles fronterizos de la UE, pues sustituye el sellado manual de pasaportes y registra de forma automática los datos biométricos (huellas dactilares e imagen facial) de todos los viajeros extracomunitarios.

El operativo contempla un amplio dispositivo en el que se involucran numerosos organismos de la Administración pertenecientes a siete ministerios, como Puertos del Estado y la Dirección General de la Marina Mercante; la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; la Dirección General de Tráfico o las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno donde se ubican los puertos de embarque. EFE

evr/vg/mcm

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