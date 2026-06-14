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Miles de manifestantes protestan en Barcelona por la "emergencia social y educativa"

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Barcelona, 14 jun (EFE).- Miles de personas participan este sábado en Barcelona en una manifestación para denunciar una "emergencia social y educativa", una movilización impulsada por los sindicatos del sector de la educación que se desmarcaron de los acuerdos con la Generalitat y que reclaman retomar la negociación.

A una semana del término de un curso escolar marcado por 23 jornadas de huelgas -algunas territoriales y otras generales-, Ustec, Intersindical, CGT, COS y CNT han organizado esta manifestación en Barcelona para reclamar mejoras educativas y laborales, tras rechazar un acuerdo en marzo y una posterior ampliación del mismo que sí firmaron con el Departamento de Educación de la Generalitat el resto de sindicatos: CCOO, UGT y Professors de Secundària.

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Ustec, mayoritario entre el profesorado de infantil y primaria, se sumó inicialmente a este segundo preacuerdo -que ampliaba el pacto previo del marzo- pero luego se desmarcó tras perder una votación abierta a todos los docentes.

La manifestación ha arrancado en los Jardinets de Gràcia para descender por el Passeig de Gràcia, en un ambiente festivo y con numerosas personas vestidas de amarillo, el color escogido por los sindicatos en este ciclo de movilizaciones.

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En la manifestación también participa la federación de asociaciones de familias de alumnos de Cataluña (aFFaC), con el apoyo asimismo de movimientos sociales de diferentes ámbitos (vivienda y sanidad) y parte de las fuerzas políticas de la oposición.

En declaraciones a la prensa, la portavoz de Ustec, Iolanda Segura, ha dicho que existe una "crisis educativa sin precedentes que demanda cambios estructurales".

En este contexto, Ustec ha pedido retomar la negociación, pese a que en los últimos días ha declinado reunirse con el Departamento de Educación: "Pedimos abrir entre todos los agentes políticos y sociales un proceso deliberativo sobre qué educación queremos", ha afirmado.

Por su parte, la secretaria general de enseñanza de la CGT, Laura Gené, ha urgido al Govern a sentarse a negociar con los agentes sociales.

Gené ha afirmado que están dispuestos a trabajar "todo el verano si es necesario para solucionar cuanto antes" el conflicto, pero ha avisado de que, si no hay avances, habrá que "volver a las calles en otoño". EFE

(Vídeo) (Foto)

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