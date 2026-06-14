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El Barça confía en renovar a Ortega con un contrato plurianual: "Es nuestra prioridad"

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Colonia (Alemania), 14 jun (EFE).- El coordinador deportivo de la sección de balonmano del Barça, Joan Marín, ha confirmado este domingo, horas antes de la final de la Liga de Campeones, que la voluntad del club azulgrana es ampliar el contrato del entrenador Carlos Ortega y de todo su cuerpo técnico.

"Nuestra prioridad es cerrar la renovación del entrenador y de todo su cuerpo técnico. Confiamos en que pronto podremos anunciar noticias positivas. Estamos convencidos de que Carlos y su 'staff' son las personas ideales para liderar este proyecto y representar los valores de este club. Ojalá podamos seguir creciendo juntos durante muchos años", ha apuntado.

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A las puertas del pabellón Sporthalle Bergischer Ring de Colonia, donde el conjunto azulgrana ha completado su última sesión de activación, Marín ha añadido que la renovación de Ortega, cuyo contrato expira en 2027, se planteará por más de una temporada, y se ha mostrado optimista pese a que aún no esté "del todo cerrada".

En lo estrictamente deportivo, el coordinador catalán ha calificado la temporada de "excelente", con independencia del resultado de la final que enfrentará este domingo al club azulgrana y al Füchse Berlín alemán.

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"La temporada ha sido excelente. Si esta tarde conseguimos ganar sería una matrícula de honor, pero el balance ya es extraordinario. Además, hay que recordar que el equipo se renovó profundamente el pasado verano, lo que da todavía más valor a todo lo que se ha conseguido", ha subrayado.

Sobre la planificación de la plantilla de la próxima temporada, el responsable deportivo ha descartado la incorporación de un pivote para cubrir la salida de Antonio Bazán y ha valorado también la marcha del guardameta danés Emil Nielsen, decisivo en semifinales con 18 paradas.

"Emil es una gran pérdida para nosotros. Ha hecho una semifinal magnífica y ojalá hoy vuelva a estar a ese nivel. Pero tenemos mucha confianza en Sergey Hernández. No es un portero cualquiera: fue el mejor jugador de la última Final a Cuatro y forma parte del siete ideal de la Bundesliga", ha destacado.

Finalmente, Marín también fue preguntado por el arbitraje después de que Carlos Ortega, visiblemente molesto, criticase la actuación de la pareja de colegiados bosnios, Amar Konjicanin y Dino Konjicanin, ante el Aalborg.

"No estamos teniendo demasiada suerte (con el arbitraje), pero quiero pensar que son circunstancias puntuales. El año pasado tampoco quedamos satisfechos con algunas decisiones, aunque no creemos que exista nada más allá de eso. Somos un club muy respetado en Europa", ha concluido. EFE

avm/xsf/jpd

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