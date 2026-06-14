El juez interroga a Zapatero esta semana sobre su presunto papel en el rescate de Plus Ultra y sus joyas incautadas

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero declarará como investigado este miércoles y jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga presuntas irregularidades en el uso dado al dinero del rescate de la aerolínea Plus Ultra y su supuesta influencia para que se concediera, así como sobre las joyas que le fueron incautadas y cuya tasación preliminar se estima en 1,3 millones de euros.

El juez Calama ha convocado para esos días, a las 9.00 horas, a Zapatero, la Fiscalía y las partes personadas, a una declaración del exlíder socialista que estaba prevista que se celebrase el 2 de junio, pero fue pospuesta después de que la defensa de Zapatero solicitase más tiempo ante la extensión de la causa, alegando que, en el momento de la citación, no tenía acceso al sumario completo.

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El juez acordó llamar a declarar a Zapatero como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

Calama indicó en un auto que la investigación ha permitido constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".

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Esa supuesta trama tendría como finalidad, señaló, "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra", la aerolínea que fue rescatada por el Gobierno durante la pandemia con 53 millones de euros.

CALAMA VE "UN INDICIO OBJETIVO" DE DELITO FISCAL

Por otro lado, el magistrado comunicó este viernes a Zapatero su imputación en una pieza separada por presuntos delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho, al considerar que el origen de las mismas "no está justificado".

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Calama señaló que también tendrá que responder por estos hechos en la declaración. El magistrado acordó realizar una tasación de las joyas que fue encargada a la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Español, con el objetivo de "determinar su naturaleza, autenticidad y valor económico de reposición", así como el fabricante, el sello o la marca del joyero y la fecha aproximada de fabricación.

Así las cosas, indicó que, una vez recibido el resultado la tasación preliminar --que ha arrojado un valor de 1,3 millones de euros--, y sin perjuicio de una pericial posterior que abarque otros datos analíticos de interés, la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante".

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Y es que, según Calama, "la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".

EL VOLCADO DEL MÓVIL DE UN INVESTIGADO

La defensa Zapatero reclamó a Calama que solicitase a Estados Unidos más información sobre cómo tuvo acceso al contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea también investigado en la causa.

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El letrado de Zapatero, Víctor Moreno, puso de manifiesto en su escrito la "ausencia de los datos completos" acerca de la aprehensión del dispositivo de Reyes, así como del método de volcado y de la conservación y custodia del dispositivo al que la policía estadounidense accedió.

Todo ello después de conocerse que Calama solicitó "cooperación jurídica internacional" a Estados Unidos para utilizar como medio de prueba el contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, en el marco de la investigación que apunta a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias en torno al rescate de 53 millones que el Gobierno concedió a Plus Ultra en pandemia.

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Así, Moreno alegó que su objetivo es "verificar si las conversaciones que se dicen contenidas en el dispositivo y que han sido analizadas por la Policía y por el Ministerio Fiscal cumplen realmente con los requisitos de autenticidad, integridad y licitud que son imprescindibles para que se puedan considerar aptas como prueba en el proceso penal".

Por ello, el abogado de Zapatero instó al juez a que reclame a Estados Unidos "la concreta resolución judicial", orden o autorización administrativa que amparó la incautación o el clonado del celular de Reyes y la posterior extradición y análisis del dispositivo en España.

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LOS MENSAJES: ZAPATERO ES "PRO MADURO"

En uno de los oficios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que tuvo acceso esta agencia de noticias, los agentes recogieron mensajes de teléfono entre Reyes y Julio Martínez Sola --presidente de la compañía--, en los que el exconsejero le preguntaba cómo llegar "a los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento, etc.".

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A lo que el presidente de Plus Ultra contestó, según la UDEF, que el CEO, Roberto Roselli, director financiero, se lo había comentado ya: "Me lo estuvo comentando Roberto, lo he lanzado por dos vías".

"Delcy que llame a Ábalos", le sugirió Reyes en alusión a la dirigente venezolana, en mensajes extraídos de su teléfono móvil por las autoridades de Estados Unidos y aportados a la investigación. "O alguien con Zapatero", apuntó a continuación Martínez Sola.

La Policía señala que en esa misma conversación Reyes le comentó: "Sirve pa' algo ese 'señor'". Martínez Sola expresó que Zapatero "es pro Sánchez" y que "el fin justifica los medios". "Y pro Maduro", añadió el exconsejero, que le comentó que iba a preguntar "por sus amigos en Caracas" y que "crisis es oportunidad" y tenían que "encontrarla".

Asimismo, la UDEF constató que Reyes se refirió al expresidente como su "pana" después de una reunión en el Ministerio de Transportes: "Nuestro pana Zapatero detrás".