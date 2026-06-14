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Detenidos seis motoristas, dos menores, por conducción temeraria en grupo en Valencia

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València, 14 jun (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a seis motoristas, dos de ellos menores de edad, que formaban parte de un grupo de unas 25 motocicletas que se habrían organizado por redes sociales para conducir de forma temeraria, realizando "caballitos" y reteniendo la circulación en la A-7 a la altura del municipio valenciano de Torrent.

La Central Operativa del Subsector de Tráfico de Valencia (COTA), en estrecha coordinación con el Centro de Gestión de Tráfico de Valencia, estableció de inmediato un dispositivo para el seguimiento del grupo y su interceptación, movilizando distintas patrullas en servicio en el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia, tras recibir numerosos avisos de ciudadanos a través del 112 sobre las 18:00 horas de este sábado.

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Unos 20 minutos después, ha informado este domingo la Dirección General de la Guardia Civil, los agentes interceptaron al grupo en la CV-35, a la altura de L’Eliana, pero estos hicieron caso omiso a sus órdenes e, incluso, alguno de los integrantes del grupo llegó a acometer a los agentes, produciéndose un atropello de carácter leve a un teniente y causando daños en un vehículo oficial, que quedó inutilizado para continuar el servicio.

En ese momento se detuvo a uno de los autores, un joven de nacionalidad francesa, y posteriormente a otras cinco personas, una de ellas de 16 años, cuando intentaban cargar las motocicletas en un polígono industrial de Lliria para ausentarse del lugar.

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Al mismo tiempo, una patrulla del Destacamento Valencia-A interceptó en uno de los accesos de la CV-35 al polígono de Lliria, a un adolescente de 12 años, también integrante del grupo, que conducía una de las motocicletas y que fue puesto a disposición de sus padres.

Por la Unidad de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Valencia, con el apoyo del GIAT, se ha procedido a la instrucción de diligencias por los delitos contra la seguridad vial de conducción temeraria, originar un grave riesgo para la circulación y conducir bajo la influencia de drogas, además de constituir grupo criminal.

Los delitos pueden conllevar penas de prisión de 6 meses a 2 años y privación del derecho a conducir de 1 a 6 años por conducción temeraria; y prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses o trabajos comunitarios de 31 a 90 días por crear grave riesgo vial, entre otros delitos.

Además de ello, de valorarse la comisión del delito de grupo criminal, por darse la unión de tres o más personas para cometer delitos de forma organizada, pero sin la estructura compleja o jerarquía de una organización criminal, podría conllevar una agravación de las penas o condena de prisión de 3 meses a un año.

Hasta el momento se han intervenido ocho motocicletas, una furgoneta y dispositivos móviles que serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Lliria.

Por el GIAT del Sector de Tráfico de Valencia se continúan las investigaciones y no se descartan detenciones en los próximos días. EFE

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