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Hamza Abdelkarim, el ‘9’ de Egipto es un juvenil del Barça

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Víctor Martí

Barcelona, 14 jun (EFE).- Cuando este lunes arranque en Seattle el Bélgica-Egipto, el dorsal ‘9’ de la selección africana, Hamza Abdelkarim, podría gozar, con 18 años y 165 días, de la oportunidad de disputar sus primeros minutos en un Mundial absoluto sin haber ni debutado con el primer equipo del Barcelona.

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De hecho, este espigado jugador, el cuarto más joven de las 48 selecciones que disputan la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, tampoco ha gozado de minutos con el filial azulgrana.

Desde su llegada como cedido al club azulgrana en el pasado mercado de invierno, solo ha jugado en las filas del juvenil del club catalán, con el que ha marcado seis goles en once partidos.

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Pero tanto el Barça, que ejecutará la cláusula de 1,5 millones al Al Ahly egipcio para hacerse con los derechos del futbolista, como su selección, que lo ha incluido en la lista de 26 futbolistas para disputar el Mundial, confían en la proyección de un delantero centro con más futuro que presente.

Abdelkarim llamó la atención de los ojeadores del fútbol base azulgrana en el Mundial sub-17 disputado el pasado mes de noviembre. Su nombre encajó con la estrategia del director deportivo azulgrana, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, de captar talento joven extranjero a un coste bajo en un momento en el que el Barcelona no puede competir con otros clubes por el fichaje de futbolistas consolidados.

En los despachos de la Ciudad Deportiva Joan Gamper consideran que son apuestas que tienen poco riesgo, ya que, de no dar el salto al primer equipo, se puede recuperar la inversión o incluso conseguir una plusvalía con una futura venta. Un detalle, este último, no menor en tiempos de estrecheces financieras.

El atacante egipcio aterrizó en las categorías inferiores del Barça en enero junto al central neerlandés Juwensley Onstein, el lateral uruguayo Patricio Pacífico y el extremo inglés Ajay Tavares.

Los cuatro futbolistas han afrontado media temporada de adaptación en Barcelona y han sufrido los altibajos lógicos de aquellos futbolistas que por vez primera contactan con la idiosincrasia táctica de La Masia.

En el caso Abdelkarim, que tardó unas semanas en debutar por cuestiones burocráticas, a los técnicos del fútbol base azulgrana les ha impactado su juego aéreo. "Es un gran rematador de cabeza", se comenta entre los entrenadores de La Masia. Aunque por encima de sus virtudes técnicas, en el club se valoran sus ganas de trabajar y aprender en una nueva cultura futbolística.

Quizá por ello, el Barça ha decidido quedarse en propiedad con un futbolista que en Egipto es uno de los nombres llamados a tomar el relevo del atacante Mohamed Salah, el estandarte de 'Los faraones' en la última década.

Según han publicado varios medios egipcios, el exjugador del Liverpool ha apadrinado a Abdelkarim, que, a pesar de su poca experiencia en el fútbol de élite, lucirá el dorsal '9'. Palabras mayores.

En el Barça, parece difícil que su promesa norteafricana participe en la pretemporada con el primer equipo -dependerá de lo lejos que llegue Egipto en el Mundial- y, pese a que Hansi Flick busca un '9', todo apunta a que el próximo curso jugará en el Barça Atlètic, que compite en la Segunda Federación.

Si se cumple este escenario, la promesa egipcia pasará de participar en un Mundial absoluto a debutar en la cuarta división del fútbol español con el filial azulgrana. Paradojas del fútbol moderno. EFE

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