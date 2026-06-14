Espana agencias

Georgios Donis, seleccionador de Arabia, sostiene que no serán pasivos frente a Uruguay

Guardar
Google icon

Miami (EE.UU.), 14 jun (EFE).- El seleccionador de Arabia Saudí, Georgios Donis, destacó este sábado que no se limitarán a defenderse y permanecer pasivos en su debut en el Mundial contra Uruguay, sino que buscarán jugar con confianza para obtener un buen resultado.

"Nuestra filosofía es ser audaces, tener una identidad específica y salir a buscar lo que queremos lograr (...) No estamos aquí para preparar un equipo pasivo que se limite a esperar al rival para defender", dijo el técnico nacido en Grecia en la rueda de prensa previa al encuentro.

PUBLICIDAD

Arabia Saudí debuta este lunes contra Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami, un encuentro "muy importante" para que la escuadra asiática pueda alcanzar la fase eliminatoria.

"Son un equipo muy fuerte y su entrenador es muy bueno. Tienen un plan muy específico y nosotros tenemos que responder. Siento que nuestro grupo es uno de los más difíciles de este Mundial; están Uruguay y España", expresó.

PUBLICIDAD

El encuentro también supondrá el estreno en partido oficial de Donis como seleccionador saudí, un puesto que asumió a finales del pasado abril tras la destitución de Hervé Renard.

El despido de Renard, quien dirigió a la selección durante las eliminatorias y ya estuvo a cargo del banquillo durante el Mundial 2022, en el que Arabia Saudí derrotó por 1-2 a Argentina, dejó a su sucesor sin apenas tiempo de preparación para el torneo de selecciones.

"Para ser sincero, he entrenado al equipo durante 12 sesiones en total", indicó Donis, quien dio la lista de convocados al Mundial antes de haberse sentado en el banquillo saudí.

"Los días no fueron suficientes. Todo pasó muy rápido desde que llegamos y nos hicimos cargo. Yo ya conocía a los jugadores, pero conocer a los jugadores como rivales es una cosa y entrenarlos es otra", agregó.

Y sentenció que el objetivo es "construir un equipo que traiga éxitos", pase lo que pase durante el Mundial.EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hoy será noticia. Lunes, 15 de junio

Infobae

2-2. Japón le niega la victoria a Koeman con tenacidad y resiliencia

Infobae

Funes: “Estamos a un gol de jugar en Primera”

Infobae

Ecuador sale con el mismo bloque que le llevó al Mundial

Infobae

Rubi: “Nos interesaba que pasaran pocas cosas en nuestra portería”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elisa Mouliaá esquiva al juez por tercera vez al estar trabajando “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”: podría ser detenida si no comparece

Elisa Mouliaá esquiva al juez por tercera vez al estar trabajando “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”: podría ser detenida si no comparece

El papa León XIV agradece desde el Vaticano “al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción” y con una mención “especial” al rey Felipe

Suiza rechaza en referéndum la propuesta para limitar la población a 10 millones de personas para impedir la llegada de migrantes

El Congreso destina 920.000 euros para que los diputados puedan hablar en euskera, catalán y gallego

Un repartidor de pizza se pelea con sus compañeros por intentar irse a casa antes de tiempo: la empresa le despide, pero un juez considera que es improcedente

ECONOMÍA

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

DEPORTES

Países Bajos - Japón, en vídeo: la segunda parte desata la locura en las dos selecciones con cuatro goles y reparto de puntos

Países Bajos - Japón, en vídeo: la segunda parte desata la locura en las dos selecciones con cuatro goles y reparto de puntos

Partidos del Mundial 2026, hoy 15 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo

Alemania - Curazao, en vídeo: del histórico gol de los caribeños a la aplastante victoria de los germanos

El Real Madrid habría llegado a un acuerdo para fichar a Marc Cucurella

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo