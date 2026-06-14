Georgios Donis, seleccionador de Arabia, sostiene que no serán pasivos frente a Uruguay

Miami (EE.UU.), 14 jun (EFE).- El seleccionador de Arabia Saudí, Georgios Donis, destacó este sábado que no se limitarán a defenderse y permanecer pasivos en su debut en el Mundial contra Uruguay, sino que buscarán jugar con confianza para obtener un buen resultado.

"Nuestra filosofía es ser audaces, tener una identidad específica y salir a buscar lo que queremos lograr (...) No estamos aquí para preparar un equipo pasivo que se limite a esperar al rival para defender", dijo el técnico nacido en Grecia en la rueda de prensa previa al encuentro.

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Arabia Saudí debuta este lunes contra Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami, un encuentro "muy importante" para que la escuadra asiática pueda alcanzar la fase eliminatoria.

"Son un equipo muy fuerte y su entrenador es muy bueno. Tienen un plan muy específico y nosotros tenemos que responder. Siento que nuestro grupo es uno de los más difíciles de este Mundial; están Uruguay y España", expresó.

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El encuentro también supondrá el estreno en partido oficial de Donis como seleccionador saudí, un puesto que asumió a finales del pasado abril tras la destitución de Hervé Renard.

El despido de Renard, quien dirigió a la selección durante las eliminatorias y ya estuvo a cargo del banquillo durante el Mundial 2022, en el que Arabia Saudí derrotó por 1-2 a Argentina, dejó a su sucesor sin apenas tiempo de preparación para el torneo de selecciones.

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"Para ser sincero, he entrenado al equipo durante 12 sesiones en total", indicó Donis, quien dio la lista de convocados al Mundial antes de haberse sentado en el banquillo saudí.

"Los días no fueron suficientes. Todo pasó muy rápido desde que llegamos y nos hicimos cargo. Yo ya conocía a los jugadores, pero conocer a los jugadores como rivales es una cosa y entrenarlos es otra", agregó.

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Y sentenció que el objetivo es "construir un equipo que traiga éxitos", pase lo que pase durante el Mundial.EFE

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