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Corea del Sur entrena sin Oh Hyeon-gyu y Bae Jun-Ho, quienes se recuperan de una lesión

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Guadalajara (México), 14 jun (EFE).- El delantero Oh Hyeon-gyu y el centrocampista Bae Jun-ho trabajaron este domingo por separado del resto de la selección de Corea del Sur para recuperarse de una lesión en el tobillo, informó el vocero del equipo.

Luego de un tratamiento especial por parte del cuerpo médico, ambos jugadores realizaron actividad en bicicleta y carreras en línea recta para mantener su capacidad respiratoria y masa muscular.

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Tanto Bae como Oh,autor del gol que le dio el triunfo a los asiáticos en su debut contra República Checa el jueves pasado, no participaron en los ejercicios futbolísticos para evitar una recaída.

El seleccionador Hong Myung-bo espera que ambos estén disponibles para el juego que sostendrán contra México el próximo jueves en Guadalajara, Jalisco, al occidente del país.

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Este domingo el combinado asiático regresó a la actividad luego de un día de descanso que algunos jugadores, entre ellos el capitán y figura, Son Heung-min, aprovecharon para pasear por Guadalajara y probar su comida tradicional.

El equipo tuvo un entrenamiento ligero consistente en un rondo a tres grupos y dominio de balón, mientras que los porteros realizaron trabajos de reacción y recepción de balón.

En los próximos dos días, el plantel se enfocará en el entrenamiento táctico y físico con miras a definir el once que iniciará contra el seleccionado mexicano. La sesión del martes estará cerrada para medios de comunicación.

Mientras tanto, el cuerpo técnico ha realizado sesiones de análisis en vídeo con el fin de mejorar errores en las transiciones y en el desarrollo de jugadas de ataque, señaló un vocero del equipo.

Luego de la victoria ante República Checa por marcador de 2-1, 'Los Guerreros de Taeguk' buscarán asegurar el liderato del grupo A, que hoy comparten con México, para allanar su camino hacia los dieciseisavos de final de la justa mundialista. EFE

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