Carmen Calvo defiende regular "lo que pueden hacer y lo que no" los expresidentes

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha defendido que se debe regular el estatuto de los expresidentes para aclarar "lo que pueden hacer y lo que no".

"Se tiene que regular el estatuto de los expresidentes. Tenemos que regular lo que pueden hacer y lo que no. A mi me parece bien que tengan un apoyo económico para la vida. Ser presidente del Gobierno es una posición muy entregada, muy complicado. Pero se debe dar un paso más", ha destacado en una entrevista en el Ara recogida por Europa Press este domingo.

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Tras la investigación que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que ella no puede pronunciarse sobre si hay una operación política contra el Gobierno pero sí defiende regular lo que pueden hacer los expresidentes.

"De qué pueden vivir y de qué no. Es evidente que a cualquier persona se le debe proteger la propiedad intelectual, pueden escribir libros, hacer conferencias sobre sus ideas... Pero creo que, si se pide a los cargos públicos que intervienen en política que estén limpios de intereses, a ellos también", ha sostenido.

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Según Calvo, si intervienen en política se deberían saber "cuales son los intereses que hay detrás".

Al preguntársele qué pensó cuando vio el caso Zapatero, ha respondido que a la justicia se le debe pedir dos cosas: que descubra la verdad y que lo que se sentencie sea verdad así como que quién tome una decisión sobre dicha verdad sea imparcial.

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Sobre dichos criterios, ha añadido, confía en la justicia, dejando claro también que todos los funcionarios públicos deben quedarse con las competencias que tienen atribuidas, también la policía.

CASOS LEIRE Y ÁBALOS

Tampoco ha podido pronunciarse cuando se le ha preguntado sobre el caso Leire Díez pero sí ha querido destacar que las democracias son "el mejor sistema político que hay" y que, aunque exista la corrupción, la afronta y la persiguen.

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"Las dictaduras se basan en la corrupción. A veces, en el debate parece que las democracias son corruptas, que es lo que al neofascismo le interesa, cuando son el sistema menos corrupto".

En relación al caso Ábalos, ha asegurado que cualquier hombre que usa la prostitución, a su parecer, está sometiendo los derechos de la mujer y la convierte en mercadería: "Sólo faltaría que para mí el debate fuera si se llama A o B. El feminismo sólo puede ser abolicionista".

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Tras la visita del Papa a España y su discurso en el Congreso en el que pronunció en contra del aborto y la eutanasia, ha manifestado que no le sorprendió y que le pareció interesante y nuevo en la iglesia que insistiera en separar lo religioso de lo político.