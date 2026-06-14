Carlos Dotor: “Vamos a ir allí sin miedo a perder nada”

Málaga, 14 jun (EFE).- Carlos Dotor, centrocampista del Málaga, expresó que van a ir al partido de vuelta en la final por el ascenso a Primera División en Almería “sin miedo a perder nada” y cree que su equipo “tiene armas suficientes para ganarles” la eliminatoria y lograr el billete a LaLiga EA Sports.

“Ha sido un partido cerrado y al final ese miedo a no perder se ha notado, pero es una eliminatoria abierta y vamos a por ellos con muchas ganas”, apuntó el jugador malaguista, que disputó los noventa minutos este domingo.

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Del Almería dijo que son un equipo “hecho para ascender con jugadores de mucho nivel y muy físicos” que, cuando se encierran, “es difícil, pero creo que tenemos armas suficientes para ganarles en su campo”.

“Tenemos una oportunidad muy bonita, estamos a un partido. La semana para preparar el partido nos va a venir bien a todos. Tenemos mucha confianza. Lo vamos a dar todo y vamos a ir allí sin miedo a perder nada”, añadió.

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Sobre la situación de su contrato, cedido por el Celta de Vigo, dijo que “sigue igual” y “no tiene noticias ni las quiere tener” porque está centrado en la final por el ascenso.

En lo personal, está siendo para él una temporada “muy bonita” y desveló que fichó por el Málaga con la intención de reencontrarse con el fútbol "y lo estoy consiguiendo, estoy disfrutando mucho”. EFE

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