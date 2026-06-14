Espana agencias

Carlos Dotor: “Vamos a ir allí sin miedo a perder nada”

Guardar
Google icon

Málaga, 14 jun (EFE).- Carlos Dotor, centrocampista del Málaga, expresó que van a ir al partido de vuelta en la final por el ascenso a Primera División en Almería “sin miedo a perder nada” y cree que su equipo “tiene armas suficientes para ganarles” la eliminatoria y lograr el billete a LaLiga EA Sports.

“Ha sido un partido cerrado y al final ese miedo a no perder se ha notado, pero es una eliminatoria abierta y vamos a por ellos con muchas ganas”, apuntó el jugador malaguista, que disputó los noventa minutos este domingo.

PUBLICIDAD

Del Almería dijo que son un equipo “hecho para ascender con jugadores de mucho nivel y muy físicos” que, cuando se encierran, “es difícil, pero creo que tenemos armas suficientes para ganarles en su campo”.

“Tenemos una oportunidad muy bonita, estamos a un partido. La semana para preparar el partido nos va a venir bien a todos. Tenemos mucha confianza. Lo vamos a dar todo y vamos a ir allí sin miedo a perder nada”, añadió.

PUBLICIDAD

Sobre la situación de su contrato, cedido por el Celta de Vigo, dijo que “sigue igual” y “no tiene noticias ni las quiere tener” porque está centrado en la final por el ascenso.

En lo personal, está siendo para él una temporada “muy bonita” y desveló que fichó por el Málaga con la intención de reencontrarse con el fútbol "y lo estoy consiguiendo, estoy disfrutando mucho”. EFE

afl/asc

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere un hombre de 57 años al quedar atrapado bajo un tractor en La Estaca (Asturias)

Infobae

La RFEF inaugura en Atlanta una ‘Casa de España’ itinerante

Infobae

Ryan Mendes: "España es más fuerte con Lamine que sin Lamine"

Infobae

De Jong: "Estamos decepcionados por el empate, pero hemos hecho un buen partido"

Infobae

Scaloni sortea los obstáculos de Argentina para enfrentar a Argelia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elisa Mouliaá esquiva al juez por tercera vez al estar trabajando “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”: podría ser detenida si no comparece

Elisa Mouliaá esquiva al juez por tercera vez al estar trabajando “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”: podría ser detenida si no comparece

El papa León XIV agradece desde el Vaticano “al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción” y con una mención “especial” al rey Felipe

Suiza rechaza en referéndum la propuesta para limitar la población a 10 millones de personas para impedir la llegada de migrantes

El Congreso destina 920.000 euros para que los diputados puedan hablar en euskera, catalán y gallego

Un repartidor de pizza se pelea con sus compañeros por intentar irse a casa antes de tiempo: la empresa le despide, pero un juez considera que es improcedente

ECONOMÍA

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Países Bajos - Japón, en vídeo: la segunda parte desata la locura en las dos selecciones con cuatro goles y reparto de puntos

Partidos del Mundial 2026, hoy 15 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo

Alemania - Curazao, en vídeo: del histórico gol de los caribeños a la aplastante victoria de los germanos

El Real Madrid habría llegado a un acuerdo para fichar a Marc Cucurella