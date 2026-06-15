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El capitán de Irán lamenta los problemas logísticos que "socavan el mensaje de la FIFA"

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Inglewood (EE.UU.), 14 jun (EFE).- El capitán de la selección de Irán, Mehdi Taremi, lamentó este domingo los problemas logísticos y de visados que han afectado a varios equipos y cuerpos arbitrales a su llegada a EE.UU. por el Mundial y afirmó que estos inconvenientes "socavan el mensaje de paz de la FIFA".

"No solamente Irán se ha visto impactado, sino el cuerpo arbitral. Siempre, en cualquier torneo, existe tensión. Claro que no es la misma experiencia y no es algo que nos sucede a nosotros solamente, son muchos países los que han tenido problemas de visa", indicó el atacante en una rueda de prensa ofrecida en Inglewood (Los Ángeles), previa al debut mundialista contra Nueva Zelanda este lunes.

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Mehdi sostuvo que, en este sentido, se pudo haber ofrecido un mejor ambiente y espera que eso mejore en los sucesivos torneos internacionales.

La selección persa, que se mantuvo explícitamente al margen de responder cualquier cuestión relacionada con las tensiones geopolíticas entre Washington y Teherán, mantiene la ilusión por representar al pueblo iraní en el debut mundialista de mañana e insistió en que quieren apartarse de la política.

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"Respetamos a todos los iraníes, a todas las personas que están dentro como fuera, estamos aqui para jugar futbol, que puede unir a todos los grupos, amamos a nuestra gente ya sea que se encuentren dentro o fuera de Irán", agregó.

"El civilizado país de Irán ha vivido en unión y queremos engalanar ese tipo de unión. Venimos a traerle ilusión al pueblo iraní", concluyó.

El conocido como Team Melli llegó este domingo al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles desde la ciudad de Tijuana, en la vecina México, donde estableció su base debido a las restricciones de visado impuestas por el Gobierno de Donald Trump para autorizar su estancia en el país durante la Copa del Mundo.

La llegada del conjunto persa coincide con el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posible firma de un acuerdo con el Gobierno de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz tras más de tres meses de conflicto. EFE

(foto)

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